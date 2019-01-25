Как прекрасен мир без ботов. Группа правительства Петербурга осиротела после блокировки десятков комментаторов-прославителей

В официальном сообществе Смольного в соцсети «ВКонтакте» – группе «Правительство Петербурга» – после расследования «Фонтанки» про ботов произошел массовый исход комментаторов.

В сообществе, в котором числится 130 тысяч подписчиков, оказались оставленными без авторов целые ветки бесед и десятки комментариев. Вместо их аватаров теперь отображается собака на сером фоне — символ того, что аккаунт удален администрацией соцсети. А на их страницах красуется сообщение: «К сожалению, нам пришлось заблокировать страницу за нарушение правил сайта».

Ныне заблокированные аккаунты устраивали обсуждения отчетов Смольного в положительном ключе. Межвузовский командный любительский турнир по бильярдному спорту? «Повезло студентам. Незанудный турнир, да еще и бесплатно», – тут же пишет комментатор.

ВИЧ-инфицированные столкнулись со сложностями при получении препартов, и вице-губернатор Анна Митянина проведет совещание? «Главное, что лекарства есть», – резюмирует дружественный собеседник.

Беглов после встречи с депутатами в ЗакСе принял участие в открытии Музея медицины блокадного Ленинграда? «Теперь понятно, почему он так быстро покинул сегодняшнее заседание, о котором пишут все СМИ. Действительно, встреча с ветеранами — важно», – объясняет такой же заблокированный аккаунт. Напомним, изначально сообщалось, что врио губернатора покинул Мариинский дворец после критики депутата Максима Резника, однако потом в Смольном заверили, что у него просто была запланирована встреча.

Новая начальная школа открылась в Невском районе? «Оперативно!» – тут же хвалит другой отключенный комментатор.

Особое внимание такие хвалители привлекли за пределами группы Смольного. Наше издание обратило внимание, что в сообществах района и СМИ они пытаются убедить петербуржцев в том, что на улицах работают караваны техники и город буквально «вылизывают» от снега. В Смольном все связи с ними опровергли. После публикации расследования «Фонтанки» администрация «ВКонтакте» заблокировала подобные аккаунты.