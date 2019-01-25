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Общество
25.01.2019 15:08
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Бывший консультант Трампа стал очередным фигурантом дела о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года

Спецпрокурор Роберт Мюллер, руководящий «российским расследованием» о вмешательстве в американские выборы 2016 года, выдвинул обвинения политическому консультанту Роджеру Стоуну, который участвовал в президентской кампании Дональда Трампа. 

Как сообщается 25 января на сайте минюста США, Стоун обвиняется, в том числе, в даче ложных показаний и попытках убедить другого свидетеля солгать. 

В декабре 2018 года приговор в виде трёх лет тюрьмы был вынесен бывшему личному юристу американского лидера Майклу Коэну. Свой срок адвокат получил за ложь о строительстве Trump Tower специальному комитету сената во время президентской кампании Трампа, а также за нецелевое расходование средств. Деньги для участия в предвыборной гонке он потратил на то, чтобы фотомодель и порноактриса, встречавшиеся с Трампом, не рассказали о нём лишнего.

На этой неделе стало известно, что поп-исполнитель и вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов отменил тур по США и Канаде из-за нежелания встречаться с Мюллером. Спросить певца тот хотел о переговорах между сыном Дональда Трампа и российским адвокатом Натальей Весельницкой, которую в США считают «близкой к Кремлю». Певец занимался организацией встречи, которая произошла в Trump Tower 9 июня 2016 года, в разгар предвыборной кампании Трампа. 

Справка:

Мюллер ведет дело о «российском вмешательстве» с 2017 года. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне 2018 года спецслужбы США выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По их данным, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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