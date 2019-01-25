Бывший консультант Трампа стал очередным фигурантом дела о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года

Спецпрокурор Роберт Мюллер, руководящий «российским расследованием» о вмешательстве в американские выборы 2016 года, выдвинул обвинения политическому консультанту Роджеру Стоуну, который участвовал в президентской кампании Дональда Трампа.

Как сообщается 25 января на сайте минюста США, Стоун обвиняется, в том числе, в даче ложных показаний и попытках убедить другого свидетеля солгать.

В декабре 2018 года приговор в виде трёх лет тюрьмы был вынесен бывшему личному юристу американского лидера Майклу Коэну. Свой срок адвокат получил за ложь о строительстве Trump Tower специальному комитету сената во время президентской кампании Трампа, а также за нецелевое расходование средств. Деньги для участия в предвыборной гонке он потратил на то, чтобы фотомодель и порноактриса, встречавшиеся с Трампом, не рассказали о нём лишнего.

На этой неделе стало известно, что поп-исполнитель и вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов отменил тур по США и Канаде из-за нежелания встречаться с Мюллером. Спросить певца тот хотел о переговорах между сыном Дональда Трампа и российским адвокатом Натальей Весельницкой, которую в США считают «близкой к Кремлю». Певец занимался организацией встречи, которая произошла в Trump Tower 9 июня 2016 года, в разгар предвыборной кампании Трампа.