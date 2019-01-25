«Тиида» на Гражданском вылетела на тротуар. Через неделю после аналогичного ДТП с другой «Тиидой»

Впечатляющая авария на севере Петербурга днём 25 января чудом обошлась без пострадавших. Почти такая же, но серьёзная, случилась на той же улице ровно неделю назад.

«Плохая уборка Гражданского проспекта и недостаточный опыт вождения привели к очередному вылету автомобиля на тротуар. К счастью, пострадали только автомобиль и рекламный щит», – рассказывает читатель «Фонтанки» Александр.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» добавляют, что автомобилем «Ниссан Тиида» управляла женщина, и авария произошла на Гражданском проспекте, 14, в нескольких метрах от остановки у Агрофизического института.

«Это наша остановка, – пишет в комментариях Анна. – На самом деле там настолько скользко,что еле-еле переходим Гражданский проспект. Накатано автобусами и маршрутками».

Ровно неделю назад, 18 января, на Гражданском проспекте, 88, другой «Ниссан Тиида» вылетел на автобусную остановку и сбил женщину. Она получила тяжёлые травмы. Местные жители отмечали, что подобные ДТП там происходят регулярно.