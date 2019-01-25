«Победа» прекращает полеты за границу из Петербурга до осени. Уладить конфликт с пограничниками не удалось

Лоукост-дочка «Аэрофлота» «Победа» с 1 апреля перестанет летать из Пулково за рубеж: в летнем расписании, которое будет опубликовано 28 января, ранее запланированных рейсов в Лондон, Стамбул, Жирону, Кельн и Пизу из Северной столицы не будет, сообщили 25 января «Фонтанке» в пресс-службе компании.

Причиной отмены рейсов стали проверки со стороны службы авиационной безопасности и пограничной службы Пулково, отмечает перевозчик. С 14 по 25 января было задержано свыше 50 рейсов авиакомпании «Победа». Общее время задержки составило 26 часов.

О конфликте между пограничниками и авиакомпанией стало известно на прошлой неделе. Камнем преткновения стала еда, а точнее ее отсутствие на рейсах «Победы». Кухонные отсеки ее самолетов закрыты в соответствии с регламентом и для надежности опломбированы. Досмотр судна со срывом пломб и последующим запечатыванием отсеков обратно оборачивается для лоукостера промедлением и срывом расписания.

В ФСБ в ответ настаивают, что вправе досматривать все воздушные суда, независимо от названия авиакомпании и государственной принадлежности. Примирить стороны вызвался аэропорт Пулково, предложив создать рабочую группу «для выработки процедуры досмотра, удовлетворяющей требованиям всех задействованных сторон». Но, как рассказал «Фонтанке» источник, близкий к компании, оперативно найти общий язык не удалось. Если в ближайшее время «Победе» удастся договориться с пограничниками по поводу режима проверок, она может возобновить заграничные перелеты в зимнем расписании, то есть с октября 2019 года.