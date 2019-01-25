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Власть
25.01.2019 14:48
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«Недопустимо какое-либо вмешательство извне». Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Венесуэле

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, на котором обсудили ситуацию в Венесуэле, переговоры по поводу Курил и «ряд внутрироссийских вопросов». Как сообщает РИА Новости, об этом 25 января рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«Президент подробно информировал участников совещания о своих недавних переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обменялись также мнениями по сирийским делам, в частности о перспективах политического урегулирования. Состоялся также деловой разговор о ситуации в Венесуэле», – кратко описал темы совещания Песков.

«Была еще раз подтверждена позиция России о недопустимости какого-либо вмешательства извне во внутриполитическую ситуацию в этой стране», – подчеркнул пресс-секретарь Путина.

В заседании Совета безопасности приняли участие премьер Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и климата Сергей Иванов.

Справка:

23 января сотни тысяч жителей Венесуэлы вышли на марш против правления президента Николаса Мадуро. Национальная ассамблея страны назвала его узурпатором. До этого несколько стран разорвали дипломатические отношения с Каракасом после его вступления в должность президента во второй раз. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил  себя и. о. президента Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь Организации американских государства (ОАГ) Луис Альмагро уже признали Гуайдо временным главой государства. А вот Мексика по-прежнему считает лидером Мадуро.

Владимир Путин накануне провел телефонные переговоры с Мадуро, итогом беседы стал «обоюдный настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах», сообщали в пресс-службе Кремля. МИД РФ официально заявлял, что признавать Гуайдо Россия не собирается, а законным правителем остается Мадуро.

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