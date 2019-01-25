«Недопустимо какое-либо вмешательство извне». Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Венесуэле

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, на котором обсудили ситуацию в Венесуэле, переговоры по поводу Курил и «ряд внутрироссийских вопросов». Как сообщает РИА Новости, об этом 25 января рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент подробно информировал участников совещания о своих недавних переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обменялись также мнениями по сирийским делам, в частности о перспективах политического урегулирования. Состоялся также деловой разговор о ситуации в Венесуэле», – кратко описал темы совещания Песков.

«Была еще раз подтверждена позиция России о недопустимости какого-либо вмешательства извне во внутриполитическую ситуацию в этой стране», – подчеркнул пресс-секретарь Путина.

В заседании Совета безопасности приняли участие премьер Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и климата Сергей Иванов.