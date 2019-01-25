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Общество
25.01.2019 14:42
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«Как собакам». Обедами кузбасских школьников заинтересовались следователи, мыслями они просили поделиться детского уполномоченного

Рассказавший о голодных обмороках школьников уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын утро 25 января провел в компании следователей регионального СК. Ведомство в том числе проверяет школу, где ученики вынуждены есть макароны, которые можно намазать на хлеб. 

О визите в аппарат уполномоченного представителей Следственного комитета сообщает телеканал 360. 

Ранее Кислицын наметил на понедельник, 28 января, пресс-конференцию, которая должна быть посвящена проблеме школьного питания в регионе. Омбудсмен накануне передавал депутатам информацию о поступающих к нему от классных руководителей жалобах – в некоторых образовательных учреждениях, особенно в отдаленных поселках, дети не завтракают дома, денег на обед у них нет, и поэтому они падают в голодные обмороки. Как сообщается на сайте уполномоченного, 25 января в аппарат поступили новые жалобы по вопросам питания, Кислицын намерен подробно изучить вопрос, поэтому пресс-конференция перенесена. 

Вероятно, и до омбудсмена дошел ролик из школы города Юрга. Дети засняли макароны серого цвета, которые они разминают ложкой в кашу и намазывают на хлеб. «Отдаем 60 рублей за какую-то фигню. Как собакам прям», – комментируют свой обед ученики. После его публикации детям тоже пришлось беседовать со следователями – СК проводит доследственную проверку, сообщается на сайте ведомства.

 

 

 

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