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Происшествия
25.01.2019 14:38
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Больше 700 ДТП и 9 баллов каждый день – Петербург бьёт рекорды

Новый рекорд аварийности зафиксировали в Петербурге. За четверг, 24 января, сотрудники ГИБДД выезжали на 721 ДТП – за семь сотен за последние пару месяцев не переваливало. Серьёзных аварий девять, в них пострадали десять человек, в том числе один ребёнок (девочка на Измайловском). Об этом УГИБДД по городу и области сообщает 25 января на своей странице «ВКонтакте».

Фото: «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» «ВКонтакте» / vk.com/dorinspb

В Ленинградской области тоже было много ДТП – 117. В четырёх из них пострадали пять человек и один погиб (девочка из-за выезда на встречку на дороге Петродворец – Кейкино).

Для сравнения, ГИБДД зафиксировала:

  • 23 января – 579 ДТП в Петербурге и 83 в Ленинградской области,
  • 22 января – соответственно 550 и 76,
  • 21 января – соответственно 624 (это предыдущий максимум по Петербургу) и 86.

В Ленинградской области за день бывало и больше, например 142 ДТП с четырьмя погибшими в четверг, 17 января. В тот день был сильный снегопад, и пробки в Петербурге достигли 10 баллов (а ДТП на территории города было «всего» 577).

Вчерашнюю дорожную ситуацию сделала репетиция военного парада. Из-за этого с утра были 8-балльные пробки, и 7 баллов держались весь день (напомним, сам парад пройдёт 27 января, а движение будут закрывать начиная с субботы, 26-го.). К 17:51 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал 9 баллов, что на 2 балла выше обычного. Впрочем, понятие нормы, похоже, сдвигается. Девяти баллов пробки достигают уже шестой будний день подряд, начиная с 17 января (когда взяли и «десятку»).

«Разговорчики» пользователей «Яндекс.Навигатора» в 9-балльных пробках 24 января.
«Разговорчики» пользователей «Яндекс.Навигатора» в 9-балльных пробках 24 января.
«Мегаполис»

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Сейчас в городе «жёлтые» 6 баллов, что в общем-то нормально. Утренний максимум составил «красные» 7 баллов, что, по оценке «Яндекса», «на 1 балл меньше, чем вчера, и на 1 балл больше, чем обычно».

 

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