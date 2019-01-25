Центробанк резко снизил курсы евро и доллара на выходные и понедельник

Центральный банк России 25 января объявил курс валют на выходные и грядущий понедельник. И он существенно ниже нынешнего.

Курс евро к рублю установлен регулятором на уровне 74,6312 рубля — это ниже на 39,94 копейки. А курс доллара упал на 8,46 копейки – до 65,9170 рубля.

Накануне курс американской валюты опустился ниже 66 рублей впервые с начала декабря прошлого года. Спрос на отечественную валюту растет в период налоговых платежей — даже снижение цен на нефть не помешало немного укрепиться рублю.