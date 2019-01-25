Более пяти тысяч болельщиков российского мундиаля остаются в России нелегально

Чемпионат мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году, позволил иностранцам въехать в страну без виз, однако некоторые решили не уезжать обратно. Теперь их ищут правоохранительные органы.

«На 31 декабря прошлого года граждан [приехавших на ЧМ], которые остались здесь и до сих пор не выехали, было чуть более 12 тысяч, но работа с ФСБ позволила сократить эту цифру до 5,5 тысячи», – цитирует 25 января замруководителя миграционного управления МВД Андрея Краюшкина издание «Коммерсантъ».

Почти 650 тысяч иностранцев воспользовались возможность приехать в Россию по паспорту болельщика, однако далеко не всех интересовали футбольные матчи. Так, около 850 человек были пойманы сотрудниками ФСБ при попытке попасть в Эстонию и Финляндию через территорию РФ. Другие иностранцы решили остаться в России. Так, десятки нигерийцев не захотели уезжать обратно в Африку, поэтому правительству страны пришлось потратить 1 млн долларов на возвращение болельщиков.