Череповчанин, обманувший людей на 67 миллионов, закатил истерику из-за списанной приставами тысячи рублей

Житель Череповца, ранее признанный виновным в мошенничестве на 67 миллионов рублей, устроил истерику и подрался с судебными приставами. Столь неадекватную реакцию вызвало списание с его карты 1 тысячи рублей.

Видео потасовки Следственный комитет опубликовал 25 января в официальном твиттере. На кадрах видно, как мужчина сперва пытается пнуть одного из сотрудников службы судебных приставов, после чего ему заламывают руки и уводят. Признанный судом мошенник в видеозаписи утверждает, что приставы напали первыми.

Мошенник в сфере инвестиций, которого суд обязал выплатить обманутым клиентам 67 млн рублей, устроил драку с судебными приставами из-за списанной с его карты 1 тысячи.



В Череповце ранее осужденный за мошенничество 57-летний мужчина обвиняется в насилии к представителям власти pic.twitter.com/FEjj77hICA — Следственный комитет (@sledcom_rf) January 25, 2019

Следственный комитет сообщает, что 57-летнего мужчину, зарабатывавшего себе на хлеб в сфере инвестиций, обязали выплатить обманутым клиентам 67 миллионов рублей. Теперь он обвиняется ещё и в насилии над представителями власти.