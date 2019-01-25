На Энгельса горящий мопед выгнал из дома двенадцать жильцов. Транспорт не спасли

Мототехника загорелась в девятиэтажке в Выборгском районе Петербурга 25 января. Силу пожару придал полный бак, соседи вынуждены были спасаться от огня и дыма по лестнице.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, информация о возгорании на проспекте Энгельса, 143, корпус 1, поступила в полдень. Прибывшие на место пожарные нашли очаг в парадной на пятом этаже. Там полыхал оставленный на зимовку мопед с бензином в баке. Двенадцать человек из ближайших квартир вывели на улицы.

Силами 15 пожарных огонь, распространившийся на десять квадратов, потушен в 12:44. Обошлось без пострадавших, но мопед выгорел полностью. Судя по фотографиям в соцсетях, досталось также стенам и дверям квартир на площадке.