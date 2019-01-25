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25.01.2019 13:44
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«Подонки». СКР перешел к оскорблениям после задержания подозреваемых в гибели пенсионерки

«Трое подонков убили ветерана Великой Отечественной войны ради 20 тысяч рублей». С таким заявлением выступил Следственный комитет в своем официальном канале в мессенджере Whatsapp.

Как следует из сообщения, размещенного в канале 25 января, в Ставропольском крае задержаны три человека после гибели 97-летней жительницы села Курсавка. По версии следствия, подозреваемые накрыли ее одеялом и жестоко избили. Через два дня женщина умерла в больнице. Из дома похищены 20 тысяч рублей.

Несдержанность в формулировках подвела пресс-службу СКР. Позиция ставропольских следователей расходится с официальным заявлением. Уголовное дело по убийству не возбуждалось, подозреваемым вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

СК опубликовал также видеозапись допросов задержанных. Один из них, пытаясь вспомнить обстоятельства преступления, на вопрос следователя отвечает: «Не знаю, за что ударил. Понятия не имею». 

О накоплениях пенсионерки подозреваемые, жители Ростовской области 20-24 лет, якобы узнали весной 2018 года, когда устанавливали ей пластиковые окна.

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