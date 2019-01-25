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Бизнес
28.01.2019 10:58
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Набросили на вентилятор. На руинах бывшего лидера растут другие игроки промышленного климатического оборудования

На площади некогда крупнейшего завода промышленных вентиляторов «Лиссант» приходит новый хозяин, о расширении заявляет и другой заметный участник этого рынка.

Набросили на вентилятор. На руинах бывшего лидера растут другие игроки промышленного климатического оборудования

Игорь Черников/Коммерсантъ

Спустя два года после закрытия одного из крупнейших в России производителей промышленных вентиляторов, петербургского завода «Лиссант», на местном рынке происходят заметные изменения. Имущество предприятия покупает другой крупный игрок – АО «Совплим», а его конкурент ООО «Завод Вентилятор» расширяет производство. Рынок климатического оборудования готов переварить новые мощности: он удваивается каждые 3-5 лет.

«Завод Вентилятор» в конце прошлого года купил новое станочное оборудование и увеличил производственные площади на проспекте Большевиков на 600 м2, до 9,4 тыс. м2, инвестировав 150 млн рублей. Это позволит увеличить объем выпуска с 80 тыс. до 100 тыс. единиц изделий в год. Кроме того, на предприятии рассчитывают по итогу 2018 года увидеть рост выручки на 30% – до 1,8 млрд рублей.

Завод может похвастаться постоянным ростом от продаж. Например, с 0,5 млрд рублей в 2014 году выручка увеличилась до 1,2 млрд в 2017-м. Заметные успехи связывают с тем, что его хозяевам удалось частично занять рынок, освободившийся после ухода в 2016 году некогда крупнейшего в России производителя промышленных вентиляторов – петербургского завода «Лиссант».

Владельцы ООО «Завод Вентилятор» – Игорь Великонов, Вячеслав Русских и Виталий Манцев. Последний, помимо промышленности, занимается и музейным бизнесом – предприниматель владеет долей в интерактивном музее «ЛабиринтУм» на улице Льва Толстого.

 

Остановка главного вентиляторного

Еще в 2013 году «Лиссант» с выручкой в 2,8 млрд рублей (принадлежал семье Сомовых) был по-настоящему гигантом в своей отрасли. С первыми финансовыми трудностями предприятие столкнулось в 2014 году, когда сразу несколько контрагентов предъявили иски о ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки. С каждым годом количество таких заявлений становилось все больше. Участники рынка говорят, что завод не смог расплатиться по долгам из-за низкой рентабельности. После того, как он набрал кредитов на развитие, в его балансе появилась дыра в 2 млрд рублей. Закрыть ее прибылью быстро не получилось, и каждый новый заём на покрытие обязательств еще больше топил «Лиссант».

Еще в 2015 году выручка завода превысила 3,1 млрд рублей, но уже тогда компания заявила об убытке в 160 млн рублей. Несмотря на это, завод еще продолжал функционировать, и в январе 2016 года он даже был включен правительством Петербурга в список предприятий, оказывающих существенное влияние на экономику города. В том же году ЗАО «Вентиляционный завод Лиссант» было ликвидировано в связи с реорганизацией, правопреемником юридического лица стало АО «Завод Лиссант». Но встать на ноги предприятие уже не смогло. За год к новой компании было подано 77 исков на общую сумму более 220 млн рублей, а объем долгосрочных кредитных обязательств превысил 1 млрд рублей. Уже в мае 2016 года кредиторы обратились в суд с просьбой признать «Лиссант» банкротом, и через месяц была введена процедура наблюдения.

На протяжении всего 2018 года «Лиcсант» буквально растаскивали по кусочкам другие промышленники и участники рынка недвижимости, которые через торги скупали имущество предприятия – станочное оборудование, землю и огромные промышленные цеха в несколько этажей.

В 2017 году оценщики определили, что средняя рыночная стоимость предприятия с многомиллиардным оборотом – всего около 250 млн рублей. «Фонтанка» изучила все договоры купли-продажи, связанные с его имуществом, и насчитала несколько десятков сделок на сумму, уже превышающую 280 млн рублей. Не ясной остается пока судьба земли, которая принадлежала «Лиссанту», – приблизительно 4 га вдоль Индустриального проспекта и шоссе Революции, около Ильинского сада. Пообщаться с главой конкурсной управляющей компании Екатериной Огиря «Фонтанке» не удалось. 

Судя по открытым данным, наиболее значительными покупателями стали два предприятия. Одно из них – ООО «Оккервиль» – известный на рынке производитель металлоконструкций под брендом КРОН с выручкой около 1 млрд рублей.

«Мы покупали металлорежущие станки, на которых работал «Лиссант». Это было выгодное приобретение: оборудование оказалось почти новым и от известных нам производителей», – рассказал представитель «Оккервиля». Согласно информации в открытых договорах купли-продажи, предприятие потратило на это всего примерно 15 млн рублей.

Куда более значительную покупку позволил себе другой крупный петербургский производитель промышленных вентиляторов – АО «Совплим», крупнейший акционер которого – швед Гуннар Линдестрем. Это АО, а также другие, связанные с Гуннаром Линдестремом и его российскими партнерами по бизнесу юридические лица, купили основные корпуса бывшего завода «Лиссант» за 200 млн рублей. Представитель предприятия подтвердил факт сделки, однако пока не стал раскрывать подробности предстоящего расширения завода.

Эта покупка была ожидаема. Дело в том, что производство «Совплима» располагается буквально в 100 метрах от территории бывшего завода «Лиссант». При этом год от года растущий рынок промышленных вентиляторов заставляет заводы наращивать свои мощности, и для «Совплима» освободившийся по соседству промышленный участок – хорошая возможность расширить свое собственное предприятие. Выручка предприятия на протяжении последних пяти лет стабильна: 1,2-1,5 млрд рублей.

Рынок надулся

Аналитики компании Indexbox, основываясь на данных Росстата, фиксируют рост объемов потребления промышленных вентиляторов на протяжении последних десяти лет. Емкость рынка российского оборудования в 2010 году составила 3 млрд рублей, а в 2015-м – уже 7 млрд рублей. В 2017 году суммарная выручка крупнейших отечественных производителей приблизилась к 12 млрд.

Такие впечатляющие показатели обусловлены в первую очередь реализацией масштабных проектов в сфере нежилого строительства – достаточно вспомнить хотя бы последние спортивные стройки на территории всей страны – сочинский Олимпийский парк или «Газпром Арену» в Петербурге. Еще одним драйвером роста стали инвестиции государства в инфраструктуру военной промышленности. Например, в 2018 году «Совплим» заработал на поставках оборудования только для оборонных предприятий около 130 млн рублей – и это судя лишь по открытым источникам информации.

У отрасли – огромный потенциал для роста, ведь отечественное климатическое оборудование пока занимает лишь 15-30% (в разных сегментах) рынка. Опираясь на данные Федеральной таможенной службы, можно подсчитать, что импорт вентиляторов, воздушных насосов и компрессоров по итогу 2018 года может составить $800 млн (по двум «профильным» товарным группам). Это чуть меньше, чем годом ранее ($825 млн), но все равно примерно в пять раз больше, чем продают российские производители. Основные страны-поставщики — Китай и Германия (на них примерно в равных долях приходится почти половина импорта). А значит, замещать иностранную продукцию придется и в дешевом, и в дорогом сегментах.

Татьяна Жданова, для «Фонтанки.ру»

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