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Бизнес-трибуна
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24.01.2019 12:00
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Кому подойдет жизнь в мансарде

Мансардные квартиры в новостройках Петербурга встречаются нечасто, а вот спрос на них растет. Ведь мансарда – эта та самая частичка старого романтичного Петербурга, которую теперь можно найти и в современных жилых комплексах.

Кому подойдет жизнь в мансарде

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

О чем мы думаем, когда слышим слово «мансарда»? Скорее всего, о невысоких старинных зданиях с изысканной архитектурой, богемном образе жизни, и романтике улочек Парижа. Когда-то так и было, ведь мансарда, получившая свое название по имени французского архитектора XVII века Франсуа Мансара, впервые была создана в Париже. В необычных и очень светлых (благодаря встроенным в крышу окнам) помещениях жили актеры и музыканты, художники и поэты.

И сегодня мансарды не потеряли своего парижского колорита. Квартиры с оригинальными планировками, высокими (до 4.5 метров) потолками и панорамными окнами дают простор для творчества, позволяют воплотить в жизнь самые оригинальные задумки и создать уникальное пространство для жизни. И даже если вы не пишете стихов, картин, музыку, вы как минимум создадите кое-что уникальное – дизайн собственной квартиры. И, конечно, сможете гордиться своим жильем, ведь квартиры с мансардами в Петербурге можно назвать редкостью.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Мансарды можно встретить в малоэтажных жилых комплексах. Именно там романтика жизни под крышей гармонично сочетается с комфортом. Например, такое жилье есть в комплексах «Образцовый квартал 4» и «Образцовый квартал 5», которые компания «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе, на территории проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах». И кстати, именно квартиры на мансардных этажах этих проектов раскупаются в первую очередь.

Секрет популярности современных мансард – оригинальность и возможность организовать пространство так, как не сделать в обычной типовой квартире. К примеру, высокие потолки позволяют создать уникальный интерьер: эффектный театральный с длинными шторами и объемной люстрой, функциональный скандинавский с минимальным набором мебели или актуальный индустриальный лофт. А теперь представьте, какой интерьер можно придумать в двух- или трехкомнатной мансарде! В четвертом и пятом «Образцовых» такие есть.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Отдельного упоминания заслуживают большие окна мансард - благодаря им пространство квартиры выглядит просторней и светлей. Да что там, вспомните, как хорошо находиться в комнате, залитой солнечным светом! Жизнь кажется легче, настроение поднимается. А в ЖК «Образцовый квартал 4» на балконах мансардного этажа стеклянной будет еще и крыша, что обеспечит дополнительный свет, «воздушность» и отличный вид из окон.

Кстати, благодаря панорамным окнам в пол обилие света и пространства своим жильцам подарят квартиры в четвертом «Образцовом квартале». Вместе с планировками, позволяющими объединить кухню, гостиную и холл, в таких квартирах можно организовать пространство для самого взыскательного покупателя с неординарными вкусами.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Впрочем, квартиры с мансардой в «Образцовых кварталах» ценятся не только за оригинальность. Жить в них комфортно благодаря продуманной инженерии, в частности – технологии «теплый водяной пол» финской компании Uponor, по которой отапливаются жилые помещения. В каждом помещении есть терморегуляторы, с помощью которых можно поддерживать нужную температуру в любое время года. В детской и ванной комнате теплее, а на кухне и в гостиной – прохладнее. А вот привычных нам стояков и батарей в квартирах нет, так что новоселам ничто не помешает воплотить в жизнь смелые дизайнерские решения.

Выбор квартир с мансардами в четвертом и пятом «Образцовых кварталах» пока есть, но самые удачные варианты очень быстро находят своих покупателей. Компания «Терминал-Ресурс» планирует сдать комплекс раньше срока – уже в этом году. В ЖК «Образцовый квартал 5», который вышел в продажу не так давно, вариантов мансардных квартир представлено больше, а сам комплекс будет сдан в 2020 году.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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