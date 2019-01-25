Россияне нарастили долги по кредитам почти до 15 трлн рублей. Виноваты дешевые ипотеки и потребкредиты

Россияне почти на четверть увеличили свои долги в 2018 году по сравнению с 2017-м, доведя их в номинальном выражении до 14,9 трлн рублей. Основной вклад внесли ипотека и потребкредитование, ставки по которым существенно снизились.

«Заметное ускорение кредитования физических лиц (+22,8% против 13,2% за 2017 г.) происходило в условиях постепенного перехода домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению потребления. Рост портфеля в значительной степени был связан с увеличением ипотечных кредитов (с 5,34 трлн руб до 6,53 трлн) и необеспеченных потребительских ссуд (с 6,02 трлн до 7,3 трлн)», – говорится в опубликованном 25 января обзоре развития банковского сектора страны в декабре, подготовленном Центробанком РФ.

Росту способствовало и снижение процентных ставок: средневзвешенная ставка по рублевым кредитам физическим лицам на срок свыше 1 года в ноябре 2018 года уменьшилась до 12,4% годовых (против 13,5% в январе).

Как писала «Фонтанка», на стремительный рост ипотеки наложился и уход долевого строительства, из-за чего россияне начали скупать квартиры — как старые, так и новые.