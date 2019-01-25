После пожара на Тележной депутаты вызывают вице-губернатора Линченко на встречу
Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга просит вице-губернатора Николая Линченко о срочной встрече в связи с ситуацией вокруг заброшенных домов на Тележной улице. Накануне там случился пожар.
По информации «Фонтанки», парламентарии просят чиновника до 30 января провести встречу с ними и представителями городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Под этим обращением подписались Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Максим Резник, Алексей Ковалев и Борис Вишневский.
Накануне вечером в доме № 29 по улице Тележной случился пожар. По времени это совпало с новым витком истории вокруг возможного сноса зданий по нечетной стороне улицы. В конце прошлого года должно было состояться заседание профильной рабочей группы при комитете по охране памятников. На ней предполагалось представить техническое заключение, согласно которому все основные конструкции домов аварийны. Есть и эскизный проект по разборке зданий, в котором говорится, что «единственным возможным решением является снос аварийного участка застройки с последующим воссозданием в новых материалах». Между тем градозащитники утверждают, что ситуация не так критична и здания можно реконструировать, а не сносить подчистую. После их вмешательства заседание рабочей группы было отложено.
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Справка:
Судьба пяти домов на Тележной обсуждается уже практически десять лет – с апреля 2008 года активисты борются против возможного сноса домов. Здания расселили несколько лет назад, признав аварийными, хотя некоторые из них проходили капитальный ремонт в советское время. Ухудшение состояния конструкций, скорее всего, повлекло строительство под ними Правобережной линии метро. Затем подлежащим расселению признали и дом №31, после этого оказались «приговорены» все дома, формирующие лицевой фронт улицы от Кременчугской ул. до ул. Профессора Ивашенцева. Дома после реконструкции предлагалось отдать под маневренный фонд или под молодежный центр.
Дом № 25 по Тележной улице был построен в 1898 году, № 23, 27 и 29 — в 1901 году, а № 21 — в 1902-м. Здания относят к стилям модерн и эклектика.