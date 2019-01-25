После пожара на Тележной депутаты вызывают вице-губернатора Линченко на встречу

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга просит вице-губернатора Николая Линченко о срочной встрече в связи с ситуацией вокруг заброшенных домов на Тележной улице. Накануне там случился пожар.

По информации «Фонтанки», парламентарии просят чиновника до 30 января провести встречу с ними и представителями городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Под этим обращением подписались Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Максим Резник, Алексей Ковалев и Борис Вишневский.

Накануне вечером в доме № 29 по улице Тележной случился пожар. По времени это совпало с новым витком истории вокруг возможного сноса зданий по нечетной стороне улицы. В конце прошлого года должно было состояться заседание профильной рабочей группы при комитете по охране памятников. На ней предполагалось представить техническое заключение, согласно которому все основные конструкции домов аварийны. Есть и эскизный проект по разборке зданий, в котором говорится, что «единственным возможным решением является снос аварийного участка застройки с последующим воссозданием в новых материалах». Между тем градозащитники утверждают, что ситуация не так критична и здания можно реконструировать, а не сносить подчистую. После их вмешательства заседание рабочей группы было отложено.