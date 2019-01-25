ЖК "MASTER Серебристый бульвар 19" введен в эксплуатацию

Компания "MASTER Девелопмент" получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома бизнес-класса "MASTER Серебристый бульвар 19"

MASTER Серебристый бульвар 19

"MASTER Серебристый бульвар 19" – дом клубного типа на 102 квартиры, расположенный на пересечении проспекта Испытателей и Серебристого бульвара в Приморском районе Петербурга. Жилой комплекс возведен по монолитной технологии, с улучшенными характеристиками по тепло- и шумоизоляции. На внутренней территории выполнена выполнена дизайнерская отделка парадной и холлов. Закрытый охраняемый, свободный от автомобилей двор, оборудованная зона отдыха, спортивная и детская площадки отвечают требованиям общественного пространства европейского уровня.

Каждая квартира клубного дома "MASTER Серебристый бульвар 19" обладает такими характеристиками, как комфортные планировки европейского типа с продуманным зонированием пространства, высокие 3х-метровые потолки, широкие балконы и лоджии с дополнительным утеплением инфракрасными обогревателями, увеличенные оконные проемы для максимального освещения жилых комнат, на верхних этажах панорамные виды на город. На каждом этаже всего 6 квартир. Для удобства автовладельцев оборудован двухуровневый подземный паркинг с автоматическими парковочными системами KLAUS Multiparking на 82 машино-места.

– Для нас, как для девелоперской компании, дом "MASTER Серебристый бульвар, 19" – знаковый проект. Это первый жилой комплекс в портфеле компании, наша визитная карточка. На его примере мы постарались применить наши ключевые подходы к строительству жилья – высокие требования к качеству строительства и к технологичным решениям, разумный подход в организации пространства внутри дома и на его территории, особое внимание к каждой детали. Поэтому начиная от архитектурного стиля и заканчивая конструктивными решениями, которые применялись при возведении дома MASTER – все выдержано на одном высоком уровне. – подчеркивает генеральный директор компании "Мастер Девелопмент" Вячеслав Семененко.

Хорошую транспортную доступность обеспечивает близость к выезду в сторону Кольцевой автомобильной дороги и Западному скоростному диаметру.

Еще на этапе строительства проект получил признание профессионалов рынка недвижимости. ЖК "MASTER Серебристый бульвар 19" обладатель престижных премий URBAN AWARDS в 2016 в номинации "Лучшая архитектурная концепция" и КАИССА в 2017 году.

Справочно:

MASTER Серебристый бульвар 19 - застройщик ООО "Лидер", проектная декларация на сайте http://дом-на-серебристом.рф/projdoc