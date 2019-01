В китайском городе Чанчунь прогремела серия взрывов, есть жертвы

Взрыв произошёл в небоскрёбе в китайском городе Чанчунь, расположенном в провинции Цзилинь. Началась паника, очевидцы утверждают, что за первым последовала еще серия взрывов.

More videos of the IED explosions in Changchun, China #China #Changchun pic.twitter.com/aKwM34qtS4

Об этом 25 января сообщает местный портал Weibo.

По предварительной информации, взрыв прогремел на 30-м этаже административного здания Wanda Plaza. Информация о причине ещё не поступала. На месте работают экстренные службы. Пока сообщается об одном погибшем.

#BREAKING : #CHINA : Huge Explosion Occured In An High Rise Building In #CHANGCHUN . pic.twitter.com/7mu35qz7Dt

Многочисленные видео произошедшего выкладывают в соцсетях. Камеры зафиксировали момент взрыва в небоскрёбе, но, судя по записям, за ним последовали ещё несколько взрывов на многолюдной площади.

Terrorist attack in China it seems. Someone throwing grenades or explosives of some kind out of a high rise. #changchun pic.twitter.com/QnF6Z81NEF