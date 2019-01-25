В Москве спасают школьника, получившего 98-процентный ожог тела. Рядом с ним были друзья и канистра с керосином

Ожоги практически всей поверхности тела получил подросток в Москве. В то время, пока на нем горел керосин, юноша находился в подъезде с двумя приятелями.

Как сообщили в столичном ГСУ СК по городу, происшествие произошло вечером 24 января в подъезде жилого дома по улице Берзарина. Именно оттуда в больницу доставили 15-летнего пациента с поражением 98% тела.

«В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили пустую канистру с характерным для керосина запахом», – отметили в СК.

В подъезде пострадавший был с двумя друзьями. Те, по информации РИА Новости, заявили о том, баловались с керосином в подъезде, и их друг якобы сам случайно пролил горючее на себя. Приятели утверждают, что не видели момент возгорания.

Тем не менее уголовное дело возбуждено по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Напомним, в Петербурге похожее произошло в ноябре 2018 года. Из квартиры на проспекте Науки с тяжелыми ожогами госпитализировали 14-летнюю школьницу. Сначала ее приятели говорили, что в ходе домашней вечеринки перепутали спирт и воду. Потом выяснилось: девушку посадили на что-то вроде жертвенника, облили спиртом и подожгли. За это был задержан 15-летний участник встречи. Родным пострадавшей пришлось объявить сбор средств для лечения школьницы, она покинула больницу несколько дней назад.