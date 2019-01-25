Крупнейший в Северной Осетии завод подожгли. Ранее переноса предприятия добивались власти и местные жители

Следователи установили техническую причину пожара на «Электроцинке» осенью 2018 года. Однако до сих пор неизвестно, кто стоит за возгоранием на заводе, который местные жители и власти требовали перенести на Урал из-за жалоб на едкий запах.

«Причиной пожара на «Электроцинке» стал поджог. Об этом стало известно на заседании правительственной комиссии по вопросам дальнейшей деятельности завода», – цитирует 25 января заявление комиссии ТАСС.

После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, что работой «Электроцинка» последние несколько лет были недовольны местные жители. Так, в 2016 году несколько десятков человек устроили акцию протеста с требованием перенести завод из республики из-за вредных выбросов. В октябре 2018 года на предприятии произошел пожар, который продолжался более десяти часов. Во время тушения погиб один сотрудник МЧС, а еще двое пострадали. Одного из них доставили для лечения в Петербург. После этого во Владикавказе прошел митинг, в котором приняло участие около 700 человек, а власти потребовали убрать завод. В декабре пресс-служба «Электроцинка» заверила, что закрытие планируется к 2019 году.