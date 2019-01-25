«Город с богатыми дискуссионными традициями». Песков прокомментировал споры по поводу парада на День снятия блокады и сообщил, что Путин приедет в Петербург
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент собирается принять участие в Петербурге в мемориальных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Об этом 25 января пишет ТАСС.
Песков подчеркнул, что «День снятия блокады Ленинграда является очень важной датой для всех россиян и персонально для Путина». Программа пребывания президента в Петербурге пока еще прорабатывается.
Кроме того, Песков прокомментировал, как в Кремле оценивают споры о том, стоит ли проводить в Северной столице парад в этот день. По словам пресс-секретаря президента, в Кремле нет «сформированной позиции по этой теме».
«Город с богатыми дискуссионными традициями, поэтому в данном случае это не тема Кремля», – подчеркнул Песков.
Справка:
Напомним, 27 января в центре Петербурга пройдет парад в честь 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. В смотре у Зимнего дворца планируется задействовать свыше 2,5 тысяч военнослужащих и курсантов ведомственных вузов, а также около 80 образцов техники: танки Т-34 и Т-72-Б3, бронетранспортер БТР-82А, броневую машину пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо». В городе уже заметили и истребители, которые также могут принять участие в параде.
Масштаб заявленного смотра немногим меньше парадов, которые традиционно проводятся в Петербурге в День Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2018-го по Дворцовой площади маршировали 4,5 тысячи человек и 90 единиц техники. Последние два года майские парады завершает пролет авиации.
Часть либеральной общественности выступила с заявлением о некорректности проведения парада в траурный день. О том, что думают про идею военного парада историки, почётные граждане, блокадники, политики и военные, «Фонтанка» ранее сообщала в материале «Военный парад на Дворцовой 27 января: "перегар милитаризма" или "высшее уважение государства"?» В Смольном при этом заявили, что в любом случае за организацию парада отвечает Министерство обороны, а городские власти к этому отношения не имеют.