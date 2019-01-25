«Город с богатыми дискуссионными традициями». Песков прокомментировал споры по поводу парада на День снятия блокады и сообщил, что Путин приедет в Петербург

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент собирается принять участие в Петербурге в мемориальных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Об этом 25 января пишет ТАСС.

Песков подчеркнул, что «День снятия блокады Ленинграда является очень важной датой для всех россиян и персонально для Путина». Программа пребывания президента в Петербурге пока еще прорабатывается.

Кроме того, Песков прокомментировал, как в Кремле оценивают споры о том, стоит ли проводить в Северной столице парад в этот день. По словам пресс-секретаря президента, в Кремле нет «сформированной позиции по этой теме».

«Город с богатыми дискуссионными традициями, поэтому в данном случае это не тема Кремля», – подчеркнул Песков.