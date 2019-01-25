18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-15°C
/ Завтра: -11
$ 65.92р
74.63р
13:44 25.01.2019
Расширенный поиск

Общество
25.01.2019 12:53
Печать

«Город с богатыми дискуссионными традициями». Песков прокомментировал споры по поводу парада на День снятия блокады и сообщил, что Путин приедет в Петербург

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент собирается принять участие в Петербурге в мемориальных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Об этом 25 января пишет ТАСС.

Песков подчеркнул, что «День снятия блокады Ленинграда является очень важной датой для всех россиян и персонально для Путина». Программа пребывания президента в Петербурге пока еще прорабатывается. 

Кроме того, Песков прокомментировал, как в Кремле оценивают споры о том, стоит ли проводить в Северной столице парад в этот день. По словам пресс-секретаря президента, в Кремле нет «сформированной позиции по этой теме». 

«Город с богатыми дискуссионными традициями, поэтому в данном случае это не тема Кремля», – подчеркнул Песков.

Справка:

Напомним, 27 января в центре Петербурга пройдет парад в честь 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. В смотре у Зимнего дворца планируется задействовать свыше 2,5 тысяч военнослужащих и курсантов ведомственных вузов, а также около 80 образцов техники: танки Т-34 и Т-72-Б3, бронетранспортер БТР-82А, броневую машину пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо». В городе уже заметили и истребители, которые также могут принять участие в параде. 

Масштаб заявленного смотра немногим меньше парадов, которые традиционно проводятся в Петербурге в День Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2018-го по Дворцовой площади маршировали 4,5 тысячи человек и 90 единиц техники. Последние два года майские парады завершает пролет авиации.

Часть либеральной общественности выступила с заявлением о некорректности проведения парада в траурный день. О том, что думают про идею военного парада историки, почётные граждане, блокадники, политики и военные, «Фонтанка» ранее сообщала в материале «Военный парад на Дворцовой 27 января: "перегар милитаризма" или "высшее уважение государства"?» В Смольном при этом заявили, что в любом случае за организацию парада отвечает Министерство обороны, а городские власти к этому отношения не имеют. 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
25.01.2019 12:27

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
СК «Полис Групп»
25.01.2019 11:50

В 2018 году продажи ГК «Полис Групп» составили около 180 000 кв. м

СК «Полис Групп» подвела итоги работы в 2018 году. Общий объем ввода жилья в эксплуатацию составил 95 415 кв. м (2925 квартир).
Группа компаний «ЦДС»
25.01.2019 11:38

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпуса «Б» и «В» ЦДС «Новое Янино»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов «Б» и «В» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино».
«Главстрой Санкт-Петербург»
25.01.2019 11:35

В ЖК «Юнтолово» открылся новый медицинский центр

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии центра «ИНВИТРО». Одна из крупнейших в России медицинских компаний начала свою работу в отделении на Юнтоловском проспекте.
ПАО «Группа ЛСР»
24.01.2019 15:42

В Петербурге построили второй в стране Дом сопровождаемого проживания для взрослых с инвалидностью

В Санкт-Петербурге построен второй Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития.
ГК «Эталон»
24.01.2019 11:19

Группа «Эталон» вывела в продажу новый пул квартир в ЖК «Эталон на Неве»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») вывела в продажу новый пул квартир в секциях 5-11 жилого комплекса «Эталон на Неве».
ГК «КВС»
24.01.2019 10:38

Лучше один раз увидеть

Компания «КВС» приглашает посетить перед покупкой квартиры демонстрационный этаж в строящихся комплексах «Новое Сертолово», «Ясно.Янино» и «Кирилл и Дарья».
фото предоставлено компанией ООО "Этажи"
23.01.2019 14:47

В офисе компании «Этажи» начал работу специалист банка «Санкт-Петербург»

Как среди всех вариантов жилья в Санкт-Петербурге разглядеть подходящий? А ещё угадать с ипотекой, страховкой, снизить риск юридических проблем и найти на это время?
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
23.01.2019 14:43

В 2018 году Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 49%, заработав 6 млрд. рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги за 2018 год по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ). По итогам учета событий после отчетной даты (СПОД) данные показатели могут быть скорректированы.
Setl City
23.01.2019 13:05

Губернатор Ленобласти открыл новый детский сад в комплексе «GreenЛандия»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор Setl City Илья Еременко 23 января приняли участие в церемонии открытия нового муниципального детского сада в жилом комплексе «GreenЛандия».
ГК «Эталон»
23.01.2019 12:47

ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» аккредитован по программе «Военная ипотека»

Банк «Открытие» аккредитовал корпуса 6.1 и 6.3 ЖК «Охта Хаус» по программе «Военная ипотека». Жилой комплекс возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
ГК «КВС»
23.01.2019 11:42

Квартира в ЖК «Крылья – хватай, а то улетит

Компания «КВС» предоставляет уникальную возможность стать владельцем современной трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Крылья».