ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

ГК «Эталон»

ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.

Оформить ипотеку В ПАО «Банк Уралсиб» можно при условии внесения первоначального взноса от 15% от стоимости квартиры. Срок кредитования от 3 до 30 лет, возможная сумма кредита от 300 тыс. рублей до 15 млн рублей. Решения по заявкам свыше 15 млн. руб. принимаются индивидуально.

Процентная ставка при сумме ипотечного кредита до 3 млн рублей составит от 10,3% (при подтверждении доходов по справке 2НДФЛ), свыше 3 млн рублей – от 9,9%. При первоначальном взносе более 30% от стоимости квартиры и сумме кредита до 3 млн возможно одобрение ипотечного кредита по 2-м документам. Ставка в этом случае составит от 10,8%.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.uralsib.ru

Жилой комплекс бизнес-класса «Петровская доминанта» представляет собой три жилых корпуса высотой от 7 до 9 этажей с теплым подземным паркингом на 395 автомобилей. В комплексе запроектировано 365 квартир площадью от 43 до 284 кв. м. Планировки продуманы до мелочей: просторные кухни и кухни-гостиные до 40 кв. м, спальни с гардеробными и собственными ванными, потолки высотой более 3 метров, панорамное остекление для обеспечения максимально естественного освещения комнат. Среди европейских планировок представлены и уникальные форматы: семикомнатные квартиры с двумя входами, квартиры с зимними садами или просторными террасами. Уникальное расположение жилого комплекса позволит будущим жителям наслаждаться прекрасными видами водной глади Финского залива и Малой Невы.

В жилом комплексе «Петровская Доминанта» предусмотрены современные инженерные решения от ведущих производителей. «Умная» автоматизированная система учета потребляемых ресурсов дома, интеллектуальный модуль в квартирах для дистанционного управления светом и бытовой техникой с возможностью подключения дополнительных электроприборов. Жилой комплекс также оснащен скоростными бесшумными лифтами, энергосберегающими, светодиодными и люминесцентными лампами с применением системы управления освещением. Для безопасности жителей будет работать собственная диспетчерская служба с круглосуточным дежурством, все входы оборудуют системами видеодомофонной связи с квартирами и диспетчером.

Ввод ЖК «Петровская Доминанта» в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2021 года.

ПАО «Банк Уралсиб» Лицензия Банка России №30

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/