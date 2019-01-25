Автора паблика «Типичный миллионер» подозревают в легализации 6 млн руб., незаконно заработанных через соцсети

Автор блога «Типичный миллионер» из Белорецка стал фигурантом уголовного дела. Управление Следственного комитета по Башкирии подозревает его в незаконном предпринимательстве и легализации денег, приобретённых в результате преступления. Об этом сообщает сайт республиканского следкома.

По версии следствия, 27-летний Дмитрий Ладесов в 2015-2017 годы, не имея регистрации юрлица или ИП, оказывал платные образовательные услуги. Говоря простым языком, он проводил тренинги по продажам через созданные им сообщества в соцсетях. Деньги участники переводили на счета Ладесова. Следствие подсчитало его незаконный заработок – получилось более 6 миллионов рублей. В СУ СК РФ по Башкирии пояснили, что дело о легализации «серых» денег было возбуждено, потому что бизнесмен покупал на них имущество.

В соцсетях Дмитрий не скрывается, он всё так же ведёт свой блог и публикует реакцию своих подписчиков на новости о возбуждении уголовного дела. В своих сообщениях те поддерживают своего гуру.

Ладесов позиционирует себя как автор блога «Типичный миллионер», создатель игр, приложений и интернет-страниц, которые позволяют ему безбедно жить, покупать недвижимость, автомобиль премиум-класса, путешествовать за границей. На своей странице он предлагает подписчикам вкусить успешной жизни, получить материалы по раскручиванию групп в соцсетях и вступить в закрытый клуб за 8 тысяч рублей.

Дмитрий не считает себя виноватым и пишет, что создал ИП в 2017 году, именно тогда он наконец-то почувствовал себя предпринимателем.