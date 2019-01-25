Трамваям не везёт по-разному. При сходе с рельсов попадаются то легковушки, то встречный коллега

Петербургским трамваям не везёт утром 25 января. Их движение прерывают разного рода ДТП.

Несколько раз, по словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», трамваи останавливала чужая беда:

«Фольксваген» и «Ниссан Альмера» на проспекте Обуховской Обороны, 76;

маршрутка и легковушка на перекрёстке проспекта Большевиков и улицы Дыбенко;

«два одиночества» на Кондратьевском проспекте, 30.

Сам электротранспорт тоже поучаствовал в дорожных инцидентах. На Володарском мосту «ВАЗ-2114 оказалась в габарите трамвая», пишут в «ДТП и ЧП».

На перекрёстке улиц Чапаева и Мира трамвай «решил дать угла и попал в «Ауди».

Отметим, что за последние дни очевидцы сообщали о нескольких случаях схода трамваев с рельсов. Минувшим вечером, 24 января, на пересечении улицы Дыбенко и Дальневосточного проспекта трамвай сошёл с рельсов и столкнулся с встречным трамваем, рассказывали в «ДТП и ЧП».

Утром 23 января вагон, сошедший с рельсов на перекрестке проспектов Тихорецкого и Науки, задел, по словам очевидцев, Toyota RAV4.

СПб ГУП «Горэлектротранс» чистит пути в основном по ночам. Одна из приоритетных задач – освобождение пространства между рельсами и дорожным ограждением от снежных отвалов на обособленных путях. Каждую ночь у уборочной техники есть на это не более 5 часов. Пока не началось линейное движение, сотрудники очищают стрелочные переводы, а спецтехника разбирает снежные отвалы, накопившиеся после уборки снега, отмечает пресс-служба предприятия.

Фото: «Мегаполис»

В среду, 23 января, сотрудники трамвайных и троллейбусных парков предприятия устроили «снежный субботник». Они расчищали пути прохода и проезда к помещениям конечных станций трамваев и троллейбусов по 13 адресам в преддверии новых снегопадов.