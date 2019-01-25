СМИ: Олимпийская чемпионка Данилова избила новогодней елкой директора спортшколы, названной в ее честь, за мероприятия «на уровне сельпо»

Драку двух спортсменок изучает полиция Владимирской области. Чемпионка, а ныне начальник отдела по культуре, спорту и туризму города Александрова Ольга Данилова якобы использовала украшенную елку для того, чтобы донести свою позицию до руководителя спортивной школы, названной в ее честь.

Двукратная олимпийская чемпионка, а ныне чиновница Ольга Данилова 28 декабря пригласила в свой кабинет для беседы Екатерину Шагову, чтобы рассказать, что учреждение, названное в честь спортсменки, работает непрофессионально, а проводимые им мероприятия находятся «на уровне сельпо». Глава спортшколы парировала тем, что именно начальник отдела спорта развалила лыжный спорт в Александрове, даже якобы не удосужившись посетить заведение, которое носит ее имя. После этих слов чиновница вырвала из горшка новогоднюю елку с украшениями и гирляндами и начала избивать визави. Так конфликтную ситуацию описывает издание «Новый город Александров» со ссылкой на очевидцев и Шагову.

Директор спортшколы не стала терпеть избиение елкой и попыталась давать отпор, что якобы заставило спортсменку перейти к удушающему приему. Шагова, решив не испытывать судьбу, вырвалась и убежала. В больнице у нее диагностировали многочисленные гематомы. Затем глава спортшколы отправилась в полицию, написав заявление на свою обидчицу.

Данилова, пообщавшись с приехавшими для проверки полицейскими, решила написать встречное заявление о побоях.

В администрации небольшого города во Владимирской области подтвердили, что знают о случившейся потасовке, однако предостерегли от поспешных выводов.