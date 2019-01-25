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Недвижимость
28.01.2019 09:54
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Плановое разорение. Как дорогая недвижимость привела Институт урбанистики на грань краха

НИПИ Урбанистики на Бассейной улице после многих лет упадка, финансовых и юридических проблем вышел на банкротную финишную прямую. Однако если раньше это была игра в одни ворота, то теперь у института нашлись защитники, вплоть до ВЭБа и ФСБ. Оказалось, что государство не заинтересовано в ликвидации института, которому принадлежат генпланы десятков российских городов, включая многочисленные ЗАТО.

Плановое разорение. Как дорогая недвижимость привела Институт урбанистики на грань краха

Здание РосНИПИУрбанистики на Бассейной, 21//скриншот страницы сервиса Google.Maps

В конце 2018 года стартовал процесс ликвидации АО «Российский НИПИ урбанистики». До этого компанию уже не раз пытались обанкротить, но все обходилось. Но в этот раз, похоже, дело серьезное: размер требований только одного кредитора сопоставим с годовой выручкой института, а самые большие долги — по зарплатам — могут превысить стоимость самого ценного с коммерческой точки зрения актива, здания на Бассейной улице.

Стратегический актив

НИПИ Урбанистики — один из старейших городских научных институтов. Даже кредиторы,  привыкшие оперировать точными формулировками и разговаривать на языке цифр и закона, с уважением говорят: «Он еще Ленинград восстанавливал после войны». 

В активе НИПИ десятки, если не сотни, генеральных планов советских и уже даже новых, российских городов и поселков от Владивостока до Красной Поляны. Особняком стоит менее  афишируемая работа по разработке планов строительства закрытых территориальных образований — ЗАТО, которые занимались секретными советскими разработками и обеспечивали военный потенциал СССР. По сути, это и есть главный актив, который вовлеченные в процесс специалисты оценивают в миллиарды и десятки миллиардов рублей. Правда, с точки зрения бухгалтерии, все не так прекрасно: стоимость основных активов предприятия — всего 52 млн рублей по последнему отчету. А наиболее ликвидное и привлекательное имущество — все же не тонны папок с проектной документацией, а несколько тысяч квадратных метров в здании на Бассейной улице, 21. Оно досталось институту с советских времен, у него непростая судьба, и часть помещений уже не принадлежат институту. Рыночная стоимость этого актива — 300-500 млн рублей, но продать его за такие деньги практически нереально.

Самые большие долги у НИПИ Урбанистики — по зарплатам. Все вместе — десятки миллионов рублей. Есть и серьезный долг перед налоговой, так что продажа здания (а реалистичная цена актива — 200 млн рублей) может «съесть» все эти долги, полагает Андрей Микони, партнер адвокатского бюро «Вертикаль МСК»». Так вышло, что именно это бюро претендует едва ли не на крупнейшие выплаты НИПИ. По словам юриста, его фирма купила около 1,5 лет назад хозяйственный долг института перед одним из российских проектировщиков. Он составлял 10 млн рублей, но вместе с неустойками набиралось до 40 миллионов. Для сравнения, вся выручка НИПИ за 2017 год — 58 млн рублей. 

При этом само тело долга «Вертикаль МСК» уже переуступила другой фирме — УК «Новые территории». Сейчас формально это крупнейший из подтвержденных в судах долгов, а эта компания — крупнейший голосующий кредитор. Оставшиеся 30 млн неустойки «Вертикаль МСК» предъявила к взысканию сама, но пока суд не подтвердил этот долг. «Может, вообще ноль рублей нам удовлетворят», – говорит Андрей Микони.

В обиду не дадут

Тем временем знающие люди объясняют: институту не дадут разориться, решение уже принято на самом высшем уровне. Спустя многие годы безразличия со стороны чиновников, в прошлом году к НИПИ Урбанистики наконец пришла подмога, причем сразу тяжелой артиллерии. В судах в качестве третьих лиц стали появляться представители ФСБ, а юридическое управление активами терпящего бедствие перешло к Внешэкономбанку. Еще в феврале 2018 года формальным внешним управляющим была назначена «дочка» госбанка «ВЭБ капитал».

В этой компании подчеркивают, что не являются кредитором института, а лишь выполняли функции единоличного исполнительного органа.

«Сотрудниками «ВЭБ Капитала» во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти проводилась работа, направленная на прекращение процедуры банкротства и восстановление основной деятельности института, а также сохранение трудового коллектива, – сухо сообщают финансисты. – Предприняты меры к выявлению и взысканию дебиторской задолженности (взыскано более 15 млн). Кроме того, выявлен кредитор, чьи права требования к Обществу вызывали обоснованные сомнения, в связи с чем были проинформированы органы внутренних дел и государственной безопасности». Ближе к концу года власть перешла уже к конкурсному управляющему. Этот этап, объяснил «Фонтанке» Николай Савин, очень важен, при нем гарантированно перестают расти долги санируемых предприятий, и появляется возможность наладить финансовую деятельность. Как следствие — резкое изменение вектора отношений НИПИ Урбанистики с контрагентами. 

Если в прежние годы НИПИ только принимал иски, то с начала ноября 2018 года уже сам подал пару десятков исков к своим должникам, чтобы вернуть недополученные деньги. Речь идет как о заказчиках (местные администрации во Владивостоке, Псковской и Ульяновской областях), так и об арендаторах здания на Бассейной, 21. От одного только импортера соков и пива ТД «Армения», который расположился в здании НИПИ, конкурсный управляющий требует 10 млн рублей.  Если все так пойдет и дальше, то возвращаемые долги смогут покрыть заметную долю обязательств института

Совокупная кредиторская задолженность НИПИ Урбанистики по последнему балансу — 194 млн рублей. Но вот насколько этот долг реален, мнения разнятся. 

К примеру, бывший временный управляющий предприятия Николай Савин в июне 2018 года опубликовал официальное сообщение о наличии признаков преднамеренного банкротства. Он живет в Красноярске и с делами петербургского НИПИ знакомился удаленно. Однако нарушения заметил. «Там были задвоенные платежи, притворные сделки. Это очень важный институт, а его уничтожают под несуществующие долги», – возмущается эксперт. Спустя пять дней после публикации официального заявления в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, суд отстранил его от обязанностей временного управляющего.

«Ко мне в Красноярск приезжали представители кредиторов. Чего-то обещали и даже намеками угрожали», – вспоминает Николай Савин. Но он не поддался на уговоры не афишировать найденные нарушения и теперь ругает тех, кого считает виновным в развале НИПИ Урбанистики: «У института миллиардные активы, а эта нищета <...> домик себе захотела на улице Бассейной!». 

С тем, что по крайней мере часть долгов сомнительна, соглашается даже Андрей Микони, которого вряд ли можно заподозрить в чересчур лояльном отношении к урбанистике. Больше всего его смущают огромные заявленные долги по зарплатам, которые порой превышают 1 млн рублей на сотрудника. «Возможно, это предмет разбирательства правоохранительных органов, и в случае, если долги не реальные, надо разбираться, откуда они взялись, а если и правда сотрудникам не платили годами, то тут будут уже другие серьезные вопросы к руководству института», – полагает Андрей Микони.

Он видит несколько вариантов развития событий. Во-первых, можно просто продать здание «и разойтись». Во-вторых, можно найти внешнего инвестора для института и расплатиться с кредиторами по мировому соглашению. Третье — расплачиваться за счет действующих и будущих контрактов института, по составленному графику. Ну и четвертое, самое сложное, – «акционировать» остатки активов. Андрей Микони объясняет, что имеет в виду передачу в новое, «чистое» от долгов АО всех активов, включая трудовой коллектив.

Иван Черных, «Фонтанка.ру»

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