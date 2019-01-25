СК Петербурга объяснил, почему считает диспетчера «Теплосети Санкт-Петербурга» виновным в гибели двух человек при прорыве трубы на Измайловском

Следственный комитет Петербурга детализировал информацию об уголовном деле в отношении старшего диспетчера «Теплосети Санкт-Петербурга» Евгения Емельянова, который единственным привлечен к уголовной ответственности за смерть двух человек при прорыве трубы на Измайловском проспекте. Он, по мнению следствия, неправильно отреагировал на резкий скачок давления воды, поданной от принадлежащей «ТГК-1» теплоэлектроцентрали.

Как следует из сообщения ГСУ СК Петербурга 25 января, обвиняемый не принял меры на выявление причин резкого увеличения давления и резкого снижения расхода воды при подключении трубопровода, запитанного от ТЭЦ-15.

«Отключение участка было осуществлено только после визуального обнаружения места происшествия, тем самым были нарушены требования типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии тепловых сетей, утвержденной РАО «ЕЭС России», правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России, ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», – говорится в заявлении СК Петербурга.

По версии следствия, именно нарушение нормативных документов находится в прямой причинной связи с наступившими последствиями в виде протечки воды.

«В исследуемой ситуации моментом возникновения опасности является момент нивелирования обвиняемым сведений о резком повышении давления и снижении расхода воды в подающих магистралях», – уточняет СК.

Ведомство ссылается на акт служебной проверки «Теплосети Санкт-Петербурга», согласно которому разрыв стенки трубы подающего трубопровода был вызван резким повышением давления сетевой воды (гидроудар).

«Последствия разрыва стенки трубы были усугублены в результате того, что поврежденный трубопровод продолжительное время (около 35-40 минут) оставался под рабочим давлением, в результате чего общий объем горячей воды, вытекшей от поврежденной трубы на поверхность, составил около 500 кубометров. Организационные причины инцидента связаны с ошибочными действиями диспетчера».

По мнению следствия, вину Емельянова подтверждают аудиозаписи переговоров в день происшествия, на которых можно услышать передачу им команд подчиненным сотрудникам в нарушение нормативно-правовых актов.

Лопнувшая труба запитана от ТЭЦ-15. При ее подключении действительно произошел скачок давления до 11,2 атмосферы. Рабочим давлением для этой ТЭЦ является показатель 11,5 атмосферы. Причину скачка давления Следственный комитет не уточняет. Судя по его заявлению, Емельянов останется единственным обвиняемым в деле.

В ночь на 28 сентября лопнула труба у 20-го дома по Измайловскому проспекту. Кипятком залило полуподвальное кафе «Типичный Питер», погибли два посетителя. Емельянову предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК). Депутаты ЗакСа обратились к руководителю ГСУ СК Петербурга Александру Клаусу проверить обоснованность предъявленного обвинения. «Теплосеть» эксплуатировала трубу с истекшим сроком годности. Экспертиза промышленной безопасности продлила ей жизнь до 2020 года, обследование после прорыва показало наличие свищей и коррозии. В 2018-м участок этой трубы прорывало около пятидесяти раз.