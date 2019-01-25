Российские дальнобойщики бастуют из-за низких тарифов на транспортировку зерна. Им удалось сорвать отгрузку 90 тысяч тонн сырья

Водители грузовиков начали серию стихийных акций протеста в южных регионах России. Дальнобойщики таким образом выражают своё недовольство низкими тарифами на перевозку зерна.

Как пишет 25 января «Коммерсантъ», акции проходят в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Участники забастовки не пропускают транспорт на перегрузочные терминалы и призывают других водителей присоединиться к протестам.

В акциях участвуют несколько сотен машин. Это почти две трети всех перевозчиков зерна, сообщили в ассоциации грузового автотранспорта «Грузавтотранс». В ассоциации «Дальнобойщик» говорят, что с тарифами не согласны 70% перевозчиков, но в акциях протеста решились участвовать не все. Бастующие уже сорвали отгрузки 90 тысяч тонн зерна. По оценке «Коммерсанта», это 4% от всех месячных поставок.

В январе ассоциация «Грузавтотранс» направила письмо российскому правительству, в котором заявила, что автовладельцы из-за низких тарифов на перевозку превышают допустимый вес партии в два-три раза, чтобы компенсировать расходы на топливо и ремонт.

По данным самих водителей, они получают 1,43 тыс. рублей на тонну зерна при логистическом плече в 550 км, тогда как минимально приемлемый размер тарифа должен быть на уровне 1,75 тыс. рублей на тонну.