Петербургские депутаты хотят запретить бизнесу использовать слово «полиция»

Петербургские депутаты откликнулись на жалобы стражей порядка и хотят запретить организациям использовать в названии слово «полиция». Инициативу поддержал 25 января комитет по законодательству городского парламента.

Как объяснил председатель комитета Денис Четырбок, предлагается ввести запрет на использование слова «полиция» в наименованиях организаций, которые не являются частью централизованной системы МВД. Присутствующий на заседании представитель МВД заметил, что, если норму утвердят, то таким образом устранят правовой пробел.

«На сегодняшний день существует НКО «Санкт-Петербургский полицейский колледж», который к нам никак не относится. Более того, студенты носят форму, которая похожа с формой сотрудников полиции; имеют отличительные знаки курсантов. На все это они не имеют права. Мы промониторили и другие организации: Фонд духовной поддержки общества «Полиция нравов» в Москве; Частное учреждение высшего образования «Юридический полицейский колледж» в Туле и др. Все это вводит в заблуждение людей», – заявил представитель полицейского главка.

По итогам обсуждения инициативу поддержали большинство депутатов, теперь ее вынесут на рассмотрение Законодательного собрания, а после отправят в Государственную думу.