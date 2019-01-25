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Строительство
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25.01.2019 11:50
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В 2018 году продажи ГК «Полис Групп» составили около 180 000 кв. м

В 2018 году продажи ГК «Полис Групп» составили около 180 000 кв. м

СК «Полис Групп»

СК «Полис Групп» подвела итоги работы в 2018 году. Общий объем ввода жилья в эксплуатацию составил 95 415 кв. м (2925 квартир).

Получить такой результат удалось за счет завершения строительства двух очередей в составе масштабных проектов комплексного освоения территории – «Краски лета» и ЖК «Вернисаж».

В общей сложности в портфеле девелопера на 1 января 2019 года 869 337 построенных кв. м или 25 777 квартир в городской черте и области. В настоящее время ожидают ввода в эксплуатацию ЖК «Вернисаж», д. 8 и третья очередь жилого комплекса «Краски лета» (дома 7-11).

По итогам 2018 года продажи ГК «Полис Групп» составили около 180 000 кв. м жилья (6052 квартиры). Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж – около 60%.

В 2018 году ГК «Полис Групп» продолжила работу по строительству социальных объектов – открыты три детских сада в Ленинградской области. 

Компания также подтвердила свою открытость новым технологиям, став первой в России компанией, чей договор участия в долевом строительстве Росреестр зарегистрировал с применением технологии блокчейн. По итогам года число таких сделок превысило 1000 штук. Все они прошли в рамках покупки квартир в ЖК «ПаркЛэнд», который возводится в Кудрово рядом с парком Оккервиль.

В 2018 году компания вывела на рынок два новых проекта в городской черте: ЖК «Полис на Московской» в Московском районе Петербурга и апарт-комплекс «М97» в шаговой доступности от м. Московские ворота. Также продолжается строительство жилых комплексов «Полис на Неве» на октябрьской набережной и «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.  

Общий объем строительства ГК «Полис Групп» на 1 января 2019 года составил 576 650 кв. м.

По оценкам ГК «Полис Групп», рост спроса на проекты компании составил около 30% по сравнению с предыдущим годом. При этом стоимость квартир в жилых комплексах выросла на 15-20% в зависимости от проекта.

Наиболее востребованными в 2018 году оставались квартиры с функциональными планировками, которые позволяют организовать жилое пространство с максимальным комфортом без переплаты за «лишние метры» – квартиры с большими балконами, гардеробными, кухнями площадью больше средней. Отвечая на запрос потребителя, «Полис Групп» учитывает эти пожелания в своих объектах, расширяя квартирографию.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/customers/documents

ЖК "Вернисаж" – Застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте http://tin-group.spb.ru/customers/documents

ЖК «ПаркЛэнд»  - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

Апарт-комплекс М97 – застройщик ООО «М97 ИНВЕСТ», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "Тин-Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

 

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