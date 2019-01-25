В России текущие стройки могут оградить от эскроу-счетов, чтобы не превращать их в проблемные

Застройщикам могут позволить закончить текущие стройки без перехода на эскроу-счета. Минстрой опасается, что в противном случае почти треть неоконченных проектов могут превратиться в проблемные. Об этом заявил глава ведомства Владимир Якушев, сообщает 25 января «Коммерсантъ».

По новой редакции 214-ФЗ эскроу-счета применяются для учета и блокирования (депонирования) средств дольщиков, полученных в счет уплаты цены договора долевого участия (ДДУ). Обязательными эскроу-счета становятся с 1 июля 2019 года.

Банки, по данным Якушева, после вступления в силу новых правил могут отказать в финансировании порядка 30% текущих проектов, общая площадь которых составляет 14,5 млн кв. м.

Правительство разрабатывает критерии, по которым жилое строительство разделят на две категории. В одном случае завершить объекты разрешат по старым правилам, а в другом застройщикам предстоит перейти на новые. Документ должен появиться в течение месяца.

Глава Объединения строителей Петербурга Алексей Белоусов пояснил «Фонтанке», что одним из таких критериев может стать степень готовности объекта.

Некоторые петербургские застройщики уже начали переходить на новую систему. Например, осенью прошлого года договор об открытии эскроу-счетов компания «Строительный трест» заключила с банком «Санкт-Петербург».

Ранее резко возросло количество полученных девелоперами разрешений на строительство. В прошлом году в Петербурге выдали документацию на возведение 1,2 тысячи домов более чем на 20 млн кв. метров. Это связано с тем, что игроки рынка постарались максимально «запастись» разрешениями в преддверии перехода на новые правила.