Ученик коррекционного класса в Сибири принёс в школу двустволку, чтобы отомстить обидчику. Пострелять удалось только в воздух

Девятиклассник сельской школы под Красноярском задумал устроить кровавую вендетту и принёс охотничье ружьё в учебное учреждение утром 25 января. Совершить задуманное ему помешала полиция.

Юноша из посёлка Абалаково пришёл на занятия с двустволкой, однако на входе его развернул дежурный. Как сообщает телеканал 360 со ссылкой на администрацию школы, на улице мальчик открыл стрельбу. Руководство сразу распорядилось закрыть все входы в учебное заведение. В результате происшествия никто не пострадал. Стрелка задержали. Один из учащихся рассказал телеканалу, что девятиклассник якобы пришёл мстить обидчику и что он стрелял в него, но не попал.

Местные жители в соцсетях пишут, что у подростка нет родителей, опекают его бабушка с дедушкой. Кроме того, сообщается, что у мальчика есть лёгкая степень умственной отсталости и что он учится в коррекционном классе. По заявлениям очевидцев, юноша стрелял в воздух, а не по окнам и машинам, как ранее сообщали СМИ.