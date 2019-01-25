В Москве взяли наркоторговцев почти с 40 кг «дури». Бизнес с миллионной прибылью строили на двоих

Федеральная служба безопасности накрыла нарколабораторию, филиалы которой были разбросаны по Москве и Московской области. «Химики» специализировались на синтетических веществах, но не пренебрегали и наркотическими огородами. Урожай вывозили килограммами.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ 25 января, за производство и сбыт наркотиков с поличным задержаны двое жителей столицы. Из взяли в частном домовладении в Подмосковье вместе с 9,4 кг «синтетики» и вызывающими привыкание растениями на 13, 6 кг. Кроме того, во время обыска нашли и изъяли 65 литров наркосодержащей жидкости, а также химическое оборудование, реактивы и инструменты для наркоплантации, которые хранились в подвале.

В съёмных квартирах нашли остатки урожая и заработок: 11, 3 млн рублей и 2,4 тысячи евро. Всего торговцев избавили от 37,5 кг различного наркотика. Сбыть его, по версии следствия, собирались через нелегальный интернет-магазин. Оба «химика» арестованы.