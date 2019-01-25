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Общество
25.01.2019 11:53
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ПАСЕ признала задержанных украинских моряков военнопленными и потребовала их немедленно освободить

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, по которой арестованным в Керченском проливе украинским морякам нужно помогать в соответствии с Женевскими конвенциями. 

Как отмечает 25 января газета «Коммерсантъ», этот документ – первый шаг к международному признанию арестованных моряков военнопленными. Резолюция, принятая ПАСЕ, осуждает «использование военной силы со стороны России против украинских военных кораблей и их экипажей», обязывает «обеспечить свободный проход через Керченский пролив для украинских кораблей» и не допускать «новых случаев применения силы», даже если, по мнению России, корабли нарушат ее территориальные воды. Кроме того, члены совета поддержали решение допустить в пролив наблюдателей от третьих стран, которые будут следить за движением судов. 

Основным же требованием резолюции является немедленное освобождение украинских моряков и предоставление им медицинской, юридической и консультативной помощи на основании «международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции», к которым в том числе относится Конвенция об обращении с военнопленными.

Отмечается, что обсуждение документа и украинского доклада превратилось в дискуссию с поиском виновных в осеннем конфликте. Члены совета спорили о том, что делать с Россией – ослабить давление на неё или же усилить. В итоге в голосовании по резолюции «Об эскалации напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозах европейской безопасности» участвовали 122 из 318 человек. За проголосовали 103 парламентария, против — трое, 16 воздержались.  

Справка:

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ходе инцидента российским пограничникам пришлось открыть огонь по судам Украины, затем взять их штурмом. В результате три украинских моряка получили ранения. Суда-нарушители вместе экипажами были задержаны ФСБ России. 27 и 28 ноября суды Керчи и Симферополя арестовали всех 24 задержанных украинцев. 

3 января Киев заявил, что и впредь намерен отправлять свои военные суда через Керченский пролив.  А 21 января представители Евросоюза пригрозили России новыми санкциями из-за задержания моряков. 

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