ПАСЕ признала задержанных украинских моряков военнопленными и потребовала их немедленно освободить

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, по которой арестованным в Керченском проливе украинским морякам нужно помогать в соответствии с Женевскими конвенциями.

Как отмечает 25 января газета «Коммерсантъ», этот документ – первый шаг к международному признанию арестованных моряков военнопленными. Резолюция, принятая ПАСЕ, осуждает «использование военной силы со стороны России против украинских военных кораблей и их экипажей», обязывает «обеспечить свободный проход через Керченский пролив для украинских кораблей» и не допускать «новых случаев применения силы», даже если, по мнению России, корабли нарушат ее территориальные воды. Кроме того, члены совета поддержали решение допустить в пролив наблюдателей от третьих стран, которые будут следить за движением судов.

Основным же требованием резолюции является немедленное освобождение украинских моряков и предоставление им медицинской, юридической и консультативной помощи на основании «международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции», к которым в том числе относится Конвенция об обращении с военнопленными.

Отмечается, что обсуждение документа и украинского доклада превратилось в дискуссию с поиском виновных в осеннем конфликте. Члены совета спорили о том, что делать с Россией – ослабить давление на неё или же усилить. В итоге в голосовании по резолюции «Об эскалации напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозах европейской безопасности» участвовали 122 из 318 человек. За проголосовали 103 парламентария, против — трое, 16 воздержались.