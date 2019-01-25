Сайты финансовых пирамид смогут блокировать до суда. Правительство поддержало инициативу Центробанка

Концепция законопроекта о досудебной блокировке мошеннических сайтов Центральным банком РФ была принята в первом чтении, однако ко второму необходимы доработки, указано в отчете правительства.

Поправки в закон «Об информации» и Гражданский кодекс должны дать возможность оперативно закрывать доступ к финансовым пирамидам и мошенническим сайтам из-за «высокой социальной опасности». Об этом 25 января сообщает РБК.

Центробанк считает, что блокировать необходимо страницы, которые вводят людей в заблуждение из-за своего сходства в оформлении, содержании и имени с существующими организациями, а также связаны с финансовыми пирамидами. Кроме того, ЦБ хочет блокировать компании, у которых нет лицензии для финансовой деятельности. Такие сайты, согласно проекту, будут до суда вносится в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора. Раньше регулятор должен был действовать через Генеральную прокуратуру, которая добивалась блокировки, на что могли уходить месяцы.

«Если говорить о выигрыше по времени, то это может быть как раз тот срок, который сейчас уходит на направление документов в ведомства для последующей блокировки», – говорится в пресс-релизе Центробанка.

Правительство, в свою очередь, требует согласовать сроки, в которые провайдер и владелец сайта могут удалить подозрительную информацию. В существующем виде законопроект практически не оставляет времени сайтам на удаление, таким образом ресурс может быть заблокирован до истечения срока ответа.

Кроме того, нововведения могут стать нагрузкой на Роскомнадзор, что может потребовать дополнительных ресурсов. Однако в Центробанке считают, что всю нагрузку возьмет на себя сам регулятор.