Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпуса «Б» и «В» ЦДС «Новое Янино»

Группа компаний «ЦДС»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов «Б» и «В» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино».

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпуса «Б» и «В» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино». Общая площадь корпуса «Б» составляет 53 776 кв. м, жилая – 33 666 кв. м. В 12-этажном доме, состоящем из восьми секций, расположено 947 одно-, двух- и трехкомнатных квартир с полной отделкой «под ключ». Каждая квартира имеет остекленные балкон или лоджию. В здании также расположено коммерческое помещение площадью 287 кв. м.

Дому присвоен почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, ул. Голландская, дом 10.

Группа компаний «ЦДС»

Общая площадь шестисекционного корпуса «В» составляет 36 555 кв. м, жилая – 22 467 кв. м. Высота корпуса также не превышает 12 этажей. В здании расположены 640 одно- и двухкомнатных квартир с полной отделкой. Каждое жилое помещение имеет застекленный балкон или лоджию.

Дому присвоен почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, ул. Голландская, дом 10, корпус 1.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Новое Янино» – застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novoe-yanino/documents/