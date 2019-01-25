Клуб Криштиану Роналду хочет купить футболиста у «Зенита»

Ведущий футбольный клуб Италии «Ювентус» заинтересовался защитником «Зенита» Браниславом Ивановичем. Как сообщает 25 января Sky Sport Italia, сербского игрока рассматривают как потенциальную замену Мехди Бенатиа, который в ближайшее время может перейти в другую команду.

Помимо Ивановича, «Ювентус» присматривается к Марио Касересу («Лацио»), а также двум другим бывших игрокам «Зенита»: Мартину Шкртелу («Фенербахче») и Бруно Алвешу («Парма»).

Напомним, что летом 2018 года в «Ювентус» за 112 млн евро перешел Криштиану Роналду — пятикратному обладателю самой престижной мировой индивидуальной награды, «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что интерес к Ивановичу проявляют в Саудовской Аравии, где 34-летнему защитнику якобы предлагают зарплату в 6-8 млн евро.

Бранислав Иванович перешел в «Зенит» в 2017 году на правах свободного агента после 10 лет выступления за «Челси» в английской премьер-лиге. В сезоне 2018/19 провёл в составе петербургского клуба 17 матчей в РПЛ, 8 матчей — в Лиге Европы (все в основе) и один матч — в Кубке России. Все игры Иванович начинал в стартовом составе.