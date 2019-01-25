Хлеб будет дорожать. Производители предупреждают о повышении цен

Цены на хлеб в ближайшее время могут вырасти на 6-7%. Об этом 25 января пишет РБК со ссылкой на сообщение ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

Причиной подорожания, говорят хлебопеки, является рост цен на 30% за год на пшеничную муку высшего сорта. На нее приходится около трети себестоимости хлеба — соответственно, он и подорожает на 6-7%. При этом повысились цены не только на муку, но также на саму пшеницу хлебопекарных сортов (на 40%) и на фуражное зерно (на 50%).

При этом пока производители только примерно оценили потенциал роста цен на хлеб. «Точные размеры повышения мы сможем понять ближе к марту текущего года», — подчеркнул исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. Он уточнил, что многое будет зависеть от переговоров с торговыми сетями и региональными властями.

Отметим, по данным Росстата, средняя цена на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки в 2018 году выросла на 5,39% (с 45,67 руб. за 1 кг в январе до 48,13 руб. за 1 кг в декабре). Хлеб из пшеничной муки высшего сорта также за год подорожал примерно на 5% (с 69,45 руб. до 72,92 руб.); цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов увеличились на 5,88% (с 46,1 руб. до 48,81 руб.).