Новость в картинке: самые популярные подержанные иномарки в России. «Нексия» сдаёт

За 2018 год в России было продано около 4 миллионов легковых иномарок с пробегом. Это на 5% больше, чем в 2017 году.

По данным аналитического агентства «Автостат», лидером вторичного рынка среди иномарок в России по-прежнему является Ford Focus – 137,5 тысячи перепроданных машин. Самый большой рост продаж в минувшем году показала KIA Rio – на 27%. А вот Daewoo Nexia оказалась единственной моделью в топ-10, чьи продажи упали – на 8%.