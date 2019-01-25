Истребители в небе и дневной салют на Дворцовой скрасили петербуржцам трудовую пятницу

Шесть истребителей пролетели над Петербургом утром 25 января. Дворцовая площадь встретила их салютом.

Как сообщил «Фонтанке» читатель Дмитрий, около 10:40 над городом пронеслись шесть самолётов. В тот момент, когда они пересекали центр Петербурга, над Дворцовой площадью прогремел салют. Фото очевидец сделать не успел, говорит, всё произошло слишком быстро. Пролёт авиатехники он наблюдал из окна «Невской ратуши».

В пресс-службе Западного военного округа передвижение военной авиации никак не комментируют. Но очевидно, что пролёт – часть подготовки к параду к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который пройдёт в воскресенье, 27 января. Накануне днём из-за этого были перекрыты Дворцовая и Адмиралтейская набережные, Дворцовый мост, часть Невского проспекта до Малой Морской и некоторые небольшие улицы.