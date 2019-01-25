В ЖК «Юнтолово» открылся новый медицинский центр

«Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии центра «ИНВИТРО». Одна из крупнейших в России медицинских компаний начала свою работу в отделении на Юнтоловском проспекте.

Новый медицинский центр расположен на первом этаже дома по адресу: Юнтоловский пр., д. 43, к. 1, в помещении площадью 70 кв. м. Режим работы центра по будним дням с 7:30 до 20:00 и в субботу с 8:30 до 17:00. Обратиться в лабораторию можно как самостоятельно, так и по направлению врача.

Все исследования проводятся на современном оборудовании. Сдавать анализы можно по отдельности или комплексно, а результаты доступны в личном кабинете на сайте компании, по электронной почте или по телефону, либо в медицинском офисе.

Социальная инфраструктура ЖК «Юнтолово», включая медицинские учреждения, развивается вместе с новым жилым районом. В декабре был открыт первый офис врачей общей практики, который работает по программе ОМС и обеспечивает жителей квартала доступной врачебной помощью.

ООО "ИНВИТРО" Лицензия №ЛО-43-01-002895 от 01 ноября 2018г.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Юнтолово» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.