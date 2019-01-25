Родить по-фински. Больницы Суоми нацелились на Петербург

Финны задумались об открытии женской консультации в Петербурге, чтобы россиянки ехали рожать в Лаппеенранту или Хельсинки. Но среди тех, кто имеет опыт родов в обеих странах, единого мнения о том, где это лучше делать, нет.

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Государственные больницы Лаппеенранты и Хельсинки готовятся начать активную деятельность по продаже услуг по родовспоможению жительницам Петербурга, однако минимальный финский ценник сравним с максимальной стоимостью петербургского. Найдутся ли клиенты на такую услугу, стоит ли ехать в Суоми и какая есть альтернатива, разбиралась «Фонтанка».

Не бизнес, а способ выжить?

Возможность родить в Лаппеенранте у россиянок есть уже много лет, однако очень долгое время не было никакой системы, и это происходило, скорее, случайно, рассказал «Фонтанке» управляющий директор Округа социального обслуживания и здравоохранения Южной Карелии Eksote Пентти Итконен. По его словам, в последнее время в центральной больнице Лаппеенранты разрешаются от бремени 10-15 женщин из РФ ежегодно, однако едва ли число принятых у россиянок родов за последние 10 лет превышает сотню.

«Сейчас перед нами стоит цель активизировать это направление, организовать и выстроить систему, чтобы привлечь больше матерей из России», – заявил Итконен.

«Родовой туризм» в Финляндии особо не был развит хотя бы потому, что на иностранцев не хватало ресурсов. В далёком 2013-м в Лаппеенранте была идея построить отдельную частную многопрофильную клинику для россиян при спа-отеле, но из-за кризиса о проекте пришлось забыть. Теперь у соседей другая проблема — из-за сокращения рождаемости родильное отделение в Лаппеенранте, где за год не появилось на свет и тысячи младенцев, через несколько лет вовсе могут закрыть.

«Население и число женщин детородного возраста сокращается, они не хотят иметь много детей. Если так будет и дальше, то через 10 лет угроза [закрытия] может стать реальностью», – считает директор Eksote.

Как утверждает Итконен, интерес со стороны петербурженок есть. Но чтобы подтвердить это и заодно разведать ситуацию на рынке, Eksote совместно с клиникой на базе Хельсинкской больницы Hyksin намерены отправить в Петербург десант. Не исключается и открытие собственной женской консультации, чтобы роженицам не приходилось ехать в Финляндию.

«Во-первых, мы собираемся провести маркетинговую кампанию в Санкт-Петербурге, касающуюся возможности родов в центральной больнице Лаппеенранты . В то же время мы выясним, есть ли возможности для сотрудничества, чтобы иметь партнёрские женские консультации в Петербурге или даже наши собственные клиники», – рассказала «Фонтанке» руководитель пресс-службы Eksote Саара Раудасойя.

Иностранному врачу, чтобы получить разрешение на работу в России, требуется получить от Росздравнадзора лицензию на медицинскую деятельность (сертификат специалиста). Для этого нужно подтвердить своё образование с помощью документов, соответствующих российским требованиям, и сдать экзамен. Представители финских больниц пока не готовы сказать, есть ли в планах присылать в Петербург на консультации своих врачей. В разговоре с «Фонтанкой» Пентти Итконен заметил, что будут изучены перспективы работы с российскими специалистами.

«Для нас это не бизнес, а способ активизировать деятельность больницы, – подчёркнул Итконен, отвечая на вопрос о цене. – Так что стоимость составляет 5000–7000 евро, в зависимости от ситуации. Туда входит один визит в женскую консультацию во время беременности и непосредственно услуги по родовспоможению».

Уложиться в десятку

Для самих граждан Финляндии и обладателей ВНЖ, а точнее – карточки социального страхования Kela, роды бесплатны, отдельно приходится оплачивать семейную палату, которая за три дня обходится в 100–150 евро. В стране нет частных клиник, занимающихся родовспоможением, и иностранки тоже рожают в государственных.

Хотя многие родовые отделения этой страны имеют возможность принимать иностранных пациенток на платной основе, единственным местом, где подобного рода платные услуги специально для иностранцев предлагались систематизированно, до недавнего времени была клиника на базе Хельсинкской больницы Hyksin. Как рассказала «Фонтанке» глава отдела маркетинга и международных продаж Hyksin Пиа Койву, ежегодно там принимают роды у 15-20 русских матерей. Приезжать нужно за несколько недель до предполагаемого срока. Больница находится в 50 километрах от Хельсинки — в городе Хювинкяа, где аренда квартиры стоит от 600 до 1500 евро в месяц. Произвести на свет ребёнка «по-фински» стоит 7500 евро (557 тыс. рублей по курсу на 25.01.19) при отсутствии осложнений и дополнительных дорогостоящих медицинских процедур, 9500 евро — при кесаревом сечении. Первичный прием, который предполагает посещение врача-гинеколога, встречу с акушеркой, лабораторные анализы крови и составление индивидуального плана, увеличивают счёт ещё на 1000 евро (74 тыс. рублей).

Такой пакет, предназначенный только «для здоровых матерей, которые могут ожидать нормальных родов», предлагается в больнице Хювинкяя и в женской клинике Naistenkliinikka в Хельсинки. При осложнениях, повышенном риске при родах, хронических заболеваниях и многоплодной беременности счёт может оказаться гораздо выше.

К слову, незапланированные роды в Суоми вообще могут пробить дыру в семейном бюджете. Так, в 2017 году преждевременное появление на свет двойни в Лаппеенранте обошлось петербурженке в 50 тысяч евро.

В Петербурге платные роды без осложнений стоят гораздо дешевле – в среднем 100 тысяч рублей, однако ценник сильно варьируется в зависимости от набора услуг, количества и уровня специалистов, которые принимают участие в операции, и конкретного родильного дома. Так, например, в Клинике акушерства и гинекологии СПбГМУ им. академика И. П. Павлова минимальная стоимость составляет 38 тысяч рублей, в НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта — 41–62 тысячи рублей. Цены в коммерческом «Роддоме на Фурштатской» доходят до 389 тысяч рублей – за эту сумму женщине предлагают «Королевские роды» с максимальным количеством анализов и консультаций.

«И третьего бы в Финляндии родил»

Петербуржец Илья Смирнов, у которого оба ребёнка родились в Хельсинкской больнице ещё во времена «евро по 35», вспоминая опыт своей семьи, говорит, что и в случае третьей беременности выбор пал бы на Финляндию. В качестве преимуществ он называет профессионализм врачей, одинаково внимательное и дружелюбное отношение ко всем пациентам, а также дружелюбное и человеческое отношение к ребёнку, матери и навещающему отцу, высокий уровень английского, отсутствие VIP-палат как класса. И добавляет: хотя для кого-то, возможно, это минус.

«Моя дочь родилась в 2002 году, а сын – в 2007-м. В то время платные роды были доступны лишь в нескольких роддомах Санкт-Петербурга. Стоимость плановых естественных родов составляла в среднем 3 тысячи евро. Уровень медицинских услуг и сервиса при этом был плохой. Настолько, что первая же консультация в одном из условно «элитных» роддомов напрочь отбила охоту возвращаться. В Финляндии медицина всегда была на высоком уровне, это известный факт. Кроме того, это близко, и добираться можно не только на самолёте, но и на поезде или автомобиле, что значительно удобнее и проще на позднем сроке беременности. Стоимость родов составила примерно 3 тысячи евро, половину из которых нам вернули, поскольку они были заложены на случай экстренного кесарева. Эта сумма включала в себя весь набор услуг и прививок, включая размещение в палате и все необходимые процедуры.

Мы постоянно наблюдались у доктора в Санкт-Петербурге, но было и 2 визита в Финляндию. Мы также переводили и отправляли в финскую клинику результаты всех необходимых анализов на английском языке. Какие-то исследования, УЗИ и так далее сделали на месте. Приехали за две недели до родов. В день Х, когда начались схватки, я на своей машине отвез супругу в госпиталь, и спустя некоторое количество часов она родила».

Гражданство страны новорожденному в Финляндии не присваивается. Зато для того, чтобы уехать с ребёнком в Россию, в консульском отделе посольства на него нужно оформить документы (свидетельство о рождении и загранпаспорт).

«Для пересечения государственной границы с новорожденным необходимо зарегистрировать рождение ребенка и оформить гражданство по рождению. Получив свидетельство о рождении ребенка, необходимо оформить ему загранпаспорт или вписать его данные в загранпаспорт одного из родителей (в загранпаспорта нового поколения (10 лет) вписать ребенка нельзя). Регистрация рождения, регистрация рождения с установлением отцовства, оформление гражданства по рождению осуществляются в день обращения. Вписание ребенка в паспорт [занимает] 1-2 дня. Срок оформления загранпаспортов регламентируется административным регламентом МИДа», – сообщили «Фонтанке» в консульском отделе Посольства РФ в Финляндии. Согласно регламенту, «срок оформления паспорта не должен превышать три месяца – в случае подачи заявления в загранучреждение».

Перед тем, как отправляться в Суоми, стоит понимать, что финский подход к процессу несколько иной. Ведением родов занимается акушерка, а врач акушер-гинеколог подключается только в экстренных случаях. Предпочтение отдаётся естественным родам с минимальным вмешательством в процесс. Пациентке для облегчения болей предлагается оксид азота («веселящий газ») или эпидуральная анестезия, есть также кресло-качалка, водные ванны, фитбол и даже иглоукалывание. Из роддома выписывают уже на второй — третий день.

В каждой финской больнице беременным выдают халаты, бельё, носки, женские средства гигиены, подгузники, пеленки и памперсы. В семейной палате вместе с мамой и ребенком может находиться и отец, и его присутствие на родах и физический контакт после приветствуются.

Лотерея

Отзывы о бесплатных родах в Финляндии в Интернете абсолютно полярные: от «Было ужасно» до «Всё супер», поэтому едва ли можно вынести однозначный вердикт – за или против.

«Стоит рожать здесь [в Финляндии] и платить, я платила 3400 [евро], с индивидуальной палатой. А вот младшая доча родилась в перинатальном региональном центре... супер-мега-оборудованном, но с теме же «нашими» врачами... И по сравнению с Финляндией это ужас», – говорит Оксана Линдберг.

«Я думаю, что это лотерея, как пойдет, – рассказывает Наталья Пахолкова. – Рожала и в России, и в Финляндии. В России у лучших (друзей по университету) все же пропустили осложнения, боролись за естественные роды, хотя я очень хотела кесарево! Прошли сложно. В Финляндии в итоге получилось платно (7000) с учётом, что я уже жила в Финляндии. При этом врача не было, т.к. суббота и воскресенье, два дня мучений, в понедельник только пришел врач, сделали эпидуралку и прокол, это было ещё хуже, чем в России!».

Среди тех, кто разрешился от бремени в Суоми за счёт государства, есть и примеры с неудачным опытом.

«Я первого родила в Финке, рожала, как «в поле», просто дико не повезло с акушеркой. Допустила много ошибок, что в итоге привело к операциям у меня и проблемам у ребенка. А почему никто не пишет, что осмотр мамам тут делают только минимум через месяц? У меня поднялась температура 40 в роддоме, были дикие боли, просила УЗИ, а мне только принесли 2 вида антибиотиков, без каких-либо анализов. При этом у нас ГВ [грудное вскармливание] было... и так и выписали... месяц ходить почти не могла, все думала, это нормально. Сделали паспорта ребенку и поехали в Россию на осмотры. Там и выяснилось, что чуть до перитонита не дошло. Второго еду в СПб рожать в роддом, который сама выбрала, к врачу, которого сама выбрала, и в условия», – делится своей историей Елена Лайне.

«Я согласна, если все хорошо и без осложнений, то роды и в Финке можно провести. Врачи замечательные сейчас в России и ни в какое сравнение с финнами не идут. В Финляндии, выжил – значит, судьба», – считает Irina Gatsuk.

При этом живущие в Финляндии напоминают, что «отношение к роженице будет таким же, как и ко всем, несмотря на то, что платно», может быть языковой барьер, к тому же оформление документов на ребёнка займёт не меньше трёх дней.

«За 10 000 евро вы наймете в Питере лучших профессоров и личных сиделок. Здесь, как вам уже написали, врач не присутствует на родах, только акушерка-медсестра. Отель до родов и после родов будет как поездка на Бали», – уверяет Ольга Пярссинен.

Статистика же говорит о том, что коэффициент младенческой смертности в Финляндии — один самых низких в мире. По данным UNICEF, в 2017 году он составил 1,8 на тысячу, в России же – 3,3. В соседней Эстонии показатель даже меньше финского – 1,2.

Эстония как альтернатива

Если Финляндия по цене очевидно проигрывает Петербургу, то Эстония ещё может составить ему конкуренцию. Так, естественные роды с дежурным персоналом в роддоме Пельгулинна в Таллине (на базе Западно-Таллиннской Центральной Больницы) стоят 1400 евро, а с участием персональных акушерки и гинеколога – 2900 евро (в этот пакет входят не только осмотры, обследование матери и ребёнка, прививка от туберкулёза, но даже лекции на русском языке в школе семьи).

В Эстонии система и подход похожи на финские. Частных роддомов нет (последний прекратил приём родов в 2015-м, когда государство перестало выделять дотации), и коммерческие услуги для иностранцев предоставляются на базе государственных медицинских учреждений.

Петербурженка Дарья обоих своих детей (в 2011 и в 2017 году) произвела на свет именно там, устав от чрезмерного внимания врачей. По её словам, обошлось это ей оба раза в пределах 1500 евро. Первого ребёнка женщина родила ещё в частной клинике, а второго в 2017-м – уже в государственном медучреждении. Услуги в Таллине, по словам Дарьи, к тому времени подорожали до 3,5 тысяч евро, поэтому выбор пал на город Выру с хорошими отзывами об акушерках.

«Сначала записалась в 9-й роддом [в Петербурге], но потом оказалось, что он закрывается на проветривание. Я не пытаюсь умалять достоинства наших врачей. В сложных ситуациях лучше них, наверное, нет, но когда все проходит спокойно, есть излишняя напряженность. В России я наблюдалась в женской консультации, меня гоняли по всяким врачам, грозились отправить в инфекционный роддом, хотя показаний не было. У меня создалось впечатление, что я глубоко больна, хотя беременность протекала без осложнений. Гоняли так, что от безнадеги решила поехать в Эстонию. Там, когда увидели все анализы, которые я сдавала, сказали, что этого более чем достаточно, – вспоминает Дарья. – С тем курсом это было дешевле, чем у нас, даже с учетом того, что до родов надо было где-то жить.

Я поняла, что там абсолютно другой подход: беременность и роды не воспринимают как заболевание. Мне очень понравилась практика так называемых «свободных родов». При отсутствии осложнений они разрешают делать практически всё в пределах родового зала: можно рожать в бассейне, висеть на специальных гаджетах, чтобы легче переносить схватки, можно на стульчике. Учат правильно дышать, и я поняла, что при необходимости могу это сделать даже в поле. Врач приходит, только если нужна оперативная или более квалифицированная медицинская помощь. Помогает акушерка, и нет ощущения консилиума вокруг тебя. Ребёнку не светят в глаза ярким светом, всё интимно и очень мягко. На родах может присутствовать муж. А ещё там очень вкусно кормят. Кстати, в эстонский роддом вообще не надо ничего брать. Они дают одежду ребенку, ползунки, памперсы, салфетки и все базовые вещи в необходимом количестве. Если первый раз, в частной клинике, были условия 4-звездочного отеля, второй раз, в пансионате при больнице, скромнее, но тоже вполне приятно.

Очень классно работает консульство, быстро делают документы, никаких сложностей с получением документов. Свидетельство и загранпаспорт ребенку во второй раз сделали за сутки».

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Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»