ЦБ начнет аккуратно закупать валюту. Если рубль упадет — обещает остановиться

Банк России с 1 февраля приступит к отложенным в прошлом году закупкам иностранной валюты. В случае если курс рубля резко пойдет вниз – сделки обещают остановить.

«Банк России принял решение приступить с 1 февраля 2019 года к проведению отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Отложенные покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций», – сообщили 25 января в пресс-службе регулятора.

И добавили, что операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке на 2,8 млрд рублей. При этом Банк России оставляет за собой право приостанавливать покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

В конце прошлого года глава Минэкономразвития пообещал, что скупка валюты не опустит курс рубля.