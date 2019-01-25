Чиновника Росрезерва посадили на 13 лет. Взятки он брал миллионами, машинами и больничными листами

13 лет колонии получил бывший замглавы управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу. Приговор вынесли в Новосибирске 25 января. Илгиз Гарифуллин заплатит 100 млн рублей штрафа, лишится изъятых в ходе расследования 35 млн рублей, 100 тыс. долларов и Porsche Cayenne S. Все это имущество обратят в доход государства.

Как сообщает Znak.com, ранее Генеральная прокуратура через суд взыскала имущество экс-чиновника на сумму 200 млн рублей. Именно на такую сумму расходятся расходы и доходы Гарифуллина и его близких родственников.

Бывший замглавы управления Росрезерва по СФО признан виновным в десяти эпизодах получения взятки в особо крупном размере. В суде было доказано, что с 2014 по 2016 год он девять раз получал мзду от двух предпринимателей из Новосибирска и Красноярска на общую сумму 116,2 млн рублей за содействие в выигрышах в закрытых конкурсах. Речь шла о купле-продаже материальных ценностей из государственного мобилизационного резерва.

Еще одну взятку чиновник получил натурой — ему достался новенький Porsche Cayenne стоимостью более 6,1 млн рублей. Было это в 2015 году, за этот подарок должностное лицо также обещало выигрыш в шести закрытых конкурсах и последующее заключение договоров купли-продажи, а также общее покровительство. Ранее был осужден сам взяткодатель — сибиряк Станислав Кабанячий. Он получил 4 года строгого режима.

Есть в деле еще две взятки — в виде больничных листов. Но по этим «мелким» эпизодам экс-чиновник не будет наказан в связи с истечением срока давности.