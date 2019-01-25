На ЗСД вспыхнул фургон. Сотрудники магистрали пытались помочь, но было поздно

Мощный пожар случился утром 25 января на Западном скоростном диаметре перед Левашовским шоссе, около пункта оплаты. Пострадавших нет: люди из машины успели выйти. Очевидец утверждал, что на пункте оплаты якобы не нашлось огнетушителей, однако это не соответствует истине. Огнетушители есть, но помочь в спасении машины они уже не могли.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы», ГАЗ загорелся на ходу, проехав пункт оплаты. Водитель остановился у ограждения. Охранники пункта оплаты, заметив пожар, подбежали с огнетушителями, но огонь к тому моменту уже охватил автомобиль, и к нему было практически не подойти. Охранникам оставалось только убедиться, что в салоне нет людей. Вскоре на место прибыли два расчёта МЧС, которые ликвидировали пожар.

Отметим, что на пунктах оплаты ЗСД есть и специальные огнетушители, весящие около центнера или больше. Они предназначены для использования на месте, а не для транспортировки, чтобы в ситуации, подобной сегодняшней, огонь с автомобиля не перекинулся на сооружения.

В самой загоревшейся «Газели», как рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», тоже был огнетушитель. «Был огнетушитель, и моим тушили, мимо проезжал, но масштаб был не тот, – рассказывает очевидец Антон, отвечая на вопрос, почему в «Газели» не было огнетушителя. – Они (сотрудники пункта оплаты. – Прим. ред.) дали два небольших, которые не смогли. <...> Машина ехала, начался пожар, и остановились».

В комментариях отписался и водитель ГАЗа Роман: «Это я горел... В «Соболе»... Ребят, это полное очко... Не дай Бог вам так».

«Машина выгорает за пять-десять минут. Были там и автомобилисты, и зсдшники в жилетах с огнетушителями, только смысла ноль. К горящему авто лучше не подходить, а посмотреть с расстояния, все равно спасать уже нечего будет, а вот если полыхнет и на вашу одежду перекинется, то придется вас спасать», – отмечает участник группы Максим.