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Бизнес
25.01.2019 11:17
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Пошли на взлёт. В России зафиксировали повышение цен на курицу

С начала года в российских магазинах стремительно дорожает мясо курицы. Эксперты Министерства сельского хозяйства РФ отмечают рост цен как в опте, так и в рознице больше чем на 20 процентов. Об этом 25 января сообщается в материалах ведомства. 

По информации на 17 января, средневзвешенная цена на мясо птицы у производителей составила 117,2 тысячи рублей за тонну. Это почти на 22 процента дороже, чем в январе прошлого года. 

По данным Росстата, средние потребительские цены на птицу превысили прошлогодние ещё больше – на 22,4 процента. Стоимость килограмма курицы на 14 января почти добралась до 153 рублей. Для сравнения: год назад килограмм стоил 125 рублей. 

Рост цен зафиксировали и независимые аналитики. РБК со ссылкой на представителей информационно-аналитического агентства ИМИТ пишет, что в среднем куриное мясо подорожало на 21,2 процента, а филе грудки, к примеру, за год прибавило в цене 30,8 процента. 

Впрочем, в будущее в Минсельхозе смотрят с оптимизмом. Ожидается, что цены выровняются, как только восстановятся пострадавшие от птичьего гриппа предприятия. Произойти это должно в 2019 году.

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