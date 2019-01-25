Пошли на взлёт. В России зафиксировали повышение цен на курицу

С начала года в российских магазинах стремительно дорожает мясо курицы. Эксперты Министерства сельского хозяйства РФ отмечают рост цен как в опте, так и в рознице больше чем на 20 процентов. Об этом 25 января сообщается в материалах ведомства.

По информации на 17 января, средневзвешенная цена на мясо птицы у производителей составила 117,2 тысячи рублей за тонну. Это почти на 22 процента дороже, чем в январе прошлого года.

По данным Росстата, средние потребительские цены на птицу превысили прошлогодние ещё больше – на 22,4 процента. Стоимость килограмма курицы на 14 января почти добралась до 153 рублей. Для сравнения: год назад килограмм стоил 125 рублей.

Рост цен зафиксировали и независимые аналитики. РБК со ссылкой на представителей информационно-аналитического агентства ИМИТ пишет, что в среднем куриное мясо подорожало на 21,2 процента, а филе грудки, к примеру, за год прибавило в цене 30,8 процента.

Впрочем, в будущее в Минсельхозе смотрят с оптимизмом. Ожидается, что цены выровняются, как только восстановятся пострадавшие от птичьего гриппа предприятия. Произойти это должно в 2019 году.