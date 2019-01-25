18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-14°C
/ Завтра: -11
$ 66.00р
75.03р
11:16 25.01.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
24.01.2019 10:36
Печать

Жилье бизнес-класса: в чем преимущество?

Что включают в себя современные дома бизнес-класса Петербурга и какие опции дают право присвоить дому бизнес-класс? Ведущий строительный брокер «Петербургская Недвижимость» рассказала о преимуществах и отличительных особенностях жилья бизнес-класса.

Жилье бизнес-класса: в чем преимущество?

Жилой комплекс «Притяжение». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

Локация

Как правило, для домов бизнес-класса выбираются престижные районы города с хорошей транспортной доступностью – это не только станции метро поблизости, но и удобный выезд на ЗСД, транспортные развязки, крупные автомагистрали.

Развитая инфраструктура микрорайона, в котором находится дом бизнес-класса, включает в себя не только самое необходимое – магазины, детские сады, школы и поликлиники, но и фитнес-клубы, элитные рестораны, театры, музеи, спортивные стадионы. Из окон домов чаще всего открываются виды на зелень парков, водную гладь или памятники архитектуры. Так, из окон некоторых корпусов жилого комплекса «Притяжение» от Setl City открывается живописный вид на акваторию Большой Невки, а из окон «Москвы» можно любоваться историческим Московским районом и площадью Победы.

Привлекательный внешний вид

Дома бизнес-класса возводятся по индивидуальным архитектурным проектам – каждый из них имеет уникальные черты. Например, жилой комплекс «Москва» от Setl City выполнен в стиле неоклассицизма и отличается монументальностью и торжественностью, в нем органично сочетаются классика и современность. Здания выполнены в ступенчатой стилистике: высота меняется от 6 до 22 этажей.

Жилой комплекс «Москва». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
Жилой комплекс «Москва». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

Безопасность

Безопасности уделяется особое внимание. Так, в жилом комплексе «Притяжение» вход на территорию будет организован через центральные входные группы. В каждой из них предусмотрены стойка reception с консьержем, круглосуточный пост охраны, элегантные лобби для отдыха и встречи гостей. С внешней стороны комплекса будет установлено кованое ограждение высотой 1,8 м, а при входе в каждую парадную предусмотрен защищенный от непогоды тамбур с видеодомофоном.

Холл в жилом комплексе «Притяжение». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».
Холл в жилом комплексе «Притяжение». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

Инновационные решения

Последние технические новинки сделают жизнь обитателей домов комфортнее. Клапан инфильтрации воздуха в каждой квартире обеспечит комфортный микроклимат в любое время года. Многоступенчатая система очистки воды – опция, которая все чаще встречается в домах бизнес-класса, позволит получать прямо из-под крана воду питьевого качества. Техническая подготовка для установки собственниками индивидуальных систем кондиционирования включает специальные сплит-лоджии для скрытой установки внешних блоков и предусматривает скрытую прокладку коммуникаций до квартиры: это сохраняет внешний вид фасада и интерьеры холлов.

Жилой комплекс «Москва». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».
Жилой комплекс «Москва». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

Террасы и панорамное остекление

Бизнес-класс подразумевает комфорт, простор и экологичность. Поэтому здесь актуальны квартиры с террасами для отдыха на свежем воздухе, панорамные окна, а также балконы и лоджии с безрамным остеклением – таким образом, в квартиры попадает больше света.

Жилой комплекс «Москва». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».
Жилой комплекс «Москва». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

Большой метраж и интересные планировки

Обычно, квартиры в домах бизнес-класса имеют больший метраж, чем в аналогичных квартирах «эконом» и «комфорт» класса. В продаже могут быть четырех- и пятикомнатные квартиры, а вот количество студий ограничено или они отсутствуют вовсе. В квартирах высокие потолки – от 3 метров. Как правило, жилье сдается без отделки, чтобы новоселы могли сделать ремонт в соответствии со своим вкусом. Setl City, один из немногих застройщиков, который учел пожелания клиентов, не желающих тратить время на ремонт, и предложил квартиры в домах класса «бизнес» как с чистовой отделкой, так и без нее – на выбор.

Красивый двор

Помимо современных спортивных и детских площадок, на территории жилого комплекса предусматриваются скверы, зоны отдыха, уютные беседки. В «Москве» созданы пешеходные зоны с авторским ландшафтом и декоративной подсветкой. Во всех жилых комплексах реализована концепция «дворы без машин» – для автомобилей предусмотрен подземный паркинг.

Жилой комплекс «Притяжение». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».
Жилой комплекс «Притяжение». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

Квартиры в жилых комплексах бизнес-класса можно приобрести в «Петербургской Недвижимости», являющейся ведущим строительным брокером Санкт-Петербурга. Все услуги по сопровождению сделки – подбор квартиры, помощь в оформлении документов, консультации юриста можно получить в одном месте и бесплатно.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Москва" – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moskva/declarations

ЖК «Притяжение» - застройщик ООО "ИТТ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
24.01.2019 15:42

В Петербурге построили второй в стране Дом сопровождаемого проживания для взрослых с инвалидностью

В Санкт-Петербурге построен второй Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития.
ГК «Эталон»
24.01.2019 11:19

Группа «Эталон» вывела в продажу новый пул квартир в ЖК «Эталон на Неве»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») вывела в продажу новый пул квартир в секциях 5-11 жилого комплекса «Эталон на Неве».
ГК «КВС»
24.01.2019 10:38

Лучше один раз увидеть

Компания «КВС» приглашает посетить перед покупкой квартиры демонстрационный этаж в строящихся комплексах «Новое Сертолово», «Ясно.Янино» и «Кирилл и Дарья».
фото предоставлено компанией ООО "Этажи"
23.01.2019 14:47

В офисе компании «Этажи» начал работу специалист банка «Санкт-Петербург»

Как среди всех вариантов жилья в Санкт-Петербурге разглядеть подходящий? А ещё угадать с ипотекой, страховкой, снизить риск юридических проблем и найти на это время?
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
23.01.2019 14:43

В 2018 году Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 49%, заработав 6 млрд. рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги за 2018 год по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ). По итогам учета событий после отчетной даты (СПОД) данные показатели могут быть скорректированы.
Setl City
23.01.2019 13:05

Губернатор Ленобласти открыл новый детский сад в комплексе «GreenЛандия»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор Setl City Илья Еременко 23 января приняли участие в церемонии открытия нового муниципального детского сада в жилом комплексе «GreenЛандия».
ГК «Эталон»
23.01.2019 12:47

ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» аккредитован по программе «Военная ипотека»

Банк «Открытие» аккредитовал корпуса 6.1 и 6.3 ЖК «Охта Хаус» по программе «Военная ипотека». Жилой комплекс возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
ГК «КВС»
23.01.2019 11:42

Квартира в ЖК «Крылья – хватай, а то улетит

Компания «КВС» предоставляет уникальную возможность стать владельцем современной трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Крылья».
«Лидер Групп»
23.01.2019 10:56

Февральское удорожание квартир в ГК «Лидер Групп»

С 1 февраля 2019 года цена квадратного метра будет увеличена в жилых комплексах: VITAMIN, YOGA 2, YOGA 3, «Богатырь 3», «Территория 3». Успейте купить по старой цене.
АО «Строительный трест»
23.01.2019 10:51

В ЖК «Новое Купчино» открылся офис продаж

В январе в составе строящегося жилого комплекса «Новое Купчино» для покупателей недвижимости открыл свои двери офис продаж.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.01.2019 16:09

Банк «Санкт-Петербург» получил награду за эскроу счета

Журнал «the Retail Finance» подвел итоги ХII Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS. Банк «Санкт-Петербург» получил награду за эскроу счета в номинации «Лучший розничный финансовый продукт».
Setl City
22.01.2019 13:44

В 2019 году Setl Group планирует сдать 10 социальных объектов, в том числе 2 школы

В текущем году Setl Group планирует ввести в эксплуатацию 2 школы и 8 детских садов – данные объекты рассчитаны в общей сложности на 2325 мест. Они спроектированы и строятся полностью на средства девелопера.