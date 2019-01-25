Жилье бизнес-класса: в чем преимущество?

Что включают в себя современные дома бизнес-класса Петербурга и какие опции дают право присвоить дому бизнес-класс? Ведущий строительный брокер «Петербургская Недвижимость» рассказала о преимуществах и отличительных особенностях жилья бизнес-класса.

Жилой комплекс «Притяжение». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

Локация

Как правило, для домов бизнес-класса выбираются престижные районы города с хорошей транспортной доступностью – это не только станции метро поблизости, но и удобный выезд на ЗСД, транспортные развязки, крупные автомагистрали.

Развитая инфраструктура микрорайона, в котором находится дом бизнес-класса, включает в себя не только самое необходимое – магазины, детские сады, школы и поликлиники, но и фитнес-клубы, элитные рестораны, театры, музеи, спортивные стадионы. Из окон домов чаще всего открываются виды на зелень парков, водную гладь или памятники архитектуры. Так, из окон некоторых корпусов жилого комплекса «Притяжение» от Setl City открывается живописный вид на акваторию Большой Невки, а из окон «Москвы» можно любоваться историческим Московским районом и площадью Победы.

Привлекательный внешний вид

Дома бизнес-класса возводятся по индивидуальным архитектурным проектам – каждый из них имеет уникальные черты. Например, жилой комплекс «Москва» от Setl City выполнен в стиле неоклассицизма и отличается монументальностью и торжественностью, в нем органично сочетаются классика и современность. Здания выполнены в ступенчатой стилистике: высота меняется от 6 до 22 этажей.

Жилой комплекс «Москва». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

Безопасность

Безопасности уделяется особое внимание. Так, в жилом комплексе «Притяжение» вход на территорию будет организован через центральные входные группы. В каждой из них предусмотрены стойка reception с консьержем, круглосуточный пост охраны, элегантные лобби для отдыха и встречи гостей. С внешней стороны комплекса будет установлено кованое ограждение высотой 1,8 м, а при входе в каждую парадную предусмотрен защищенный от непогоды тамбур с видеодомофоном.

Холл в жилом комплексе «Притяжение». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

Инновационные решения

Последние технические новинки сделают жизнь обитателей домов комфортнее. Клапан инфильтрации воздуха в каждой квартире обеспечит комфортный микроклимат в любое время года. Многоступенчатая система очистки воды – опция, которая все чаще встречается в домах бизнес-класса, позволит получать прямо из-под крана воду питьевого качества. Техническая подготовка для установки собственниками индивидуальных систем кондиционирования включает специальные сплит-лоджии для скрытой установки внешних блоков и предусматривает скрытую прокладку коммуникаций до квартиры: это сохраняет внешний вид фасада и интерьеры холлов.

Жилой комплекс «Москва». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

Террасы и панорамное остекление

Бизнес-класс подразумевает комфорт, простор и экологичность. Поэтому здесь актуальны квартиры с террасами для отдыха на свежем воздухе, панорамные окна, а также балконы и лоджии с безрамным остеклением – таким образом, в квартиры попадает больше света.

Жилой комплекс «Москва». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

Большой метраж и интересные планировки

Обычно, квартиры в домах бизнес-класса имеют больший метраж, чем в аналогичных квартирах «эконом» и «комфорт» класса. В продаже могут быть четырех- и пятикомнатные квартиры, а вот количество студий ограничено или они отсутствуют вовсе. В квартирах высокие потолки – от 3 метров. Как правило, жилье сдается без отделки, чтобы новоселы могли сделать ремонт в соответствии со своим вкусом. Setl City, один из немногих застройщиков, который учел пожелания клиентов, не желающих тратить время на ремонт, и предложил квартиры в домах класса «бизнес» как с чистовой отделкой, так и без нее – на выбор.

Красивый двор

Помимо современных спортивных и детских площадок, на территории жилого комплекса предусматриваются скверы, зоны отдыха, уютные беседки. В «Москве» созданы пешеходные зоны с авторским ландшафтом и декоративной подсветкой. Во всех жилых комплексах реализована концепция «дворы без машин» – для автомобилей предусмотрен подземный паркинг.

Жилой комплекс «Притяжение». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

Квартиры в жилых комплексах бизнес-класса можно приобрести в «Петербургской Недвижимости», являющейся ведущим строительным брокером Санкт-Петербурга. Все услуги по сопровождению сделки – подбор квартиры, помощь в оформлении документов, консультации юриста можно получить в одном месте и бесплатно.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Москва" – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moskva/declarations

ЖК «Притяжение» - застройщик ООО "ИТТ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations