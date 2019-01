Апокалипсис через две минуты. Стрелки часов Судного дня остановились

Стрелки символических часов Судного дня 25 января остановили на отметке 23:58. Часы, которые ведут ученые в журнале Bulletin of Atomic Scientists, отсчитывают время до предполагаемой ядерной глобальной катастрофы.

Ученые подчеркивают, что остановка часов означает не стабильность, а «решительное предупреждение» — мир, по их мнению, все ближе к катастрофе. В публикации утверждается, что приближению апокалипсиса способствуют в том числе «информационные войны для подрыва демократии». Кроме того, ухудшается ситуация с изменением климата и ядерным оружием.

"This new abnormal is simply too volatile and dangerous to accept as a continuing state of world affairs."