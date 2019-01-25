В России собираются развивать космический туризм. Начнут со строительства космодрома

Компания «КосмоКурс» разработала проект площадки для отправки космических туристов из центральной части России.

«У нас с несколькими регионами ведутся активные переговоры о размещении космодрома там. Пока мы не говорим, какие это регионы <...> Для нас специально будет строиться небольшой компактный космодром», – цитирует 25 января генерального директора «КосмоКурса» Павла Пушкина издание «Коммерсантъ».

Компании-резиденту «Сколково» предлагали построить их космодром на территории Байконура в Казахстане, однако было принято решение реализовывать проект в России. Среди главных причин – удаленность объекта и большое число согласований с иностранными властями.

Напомним, что «КосмоКурс» занимается разработкой ракеты-носителя и корабля для космического туризма. Первый полет должен состояться в 2025 году.