Нефть выросла в цене из-за кризиса в Венесуэле

Стоимость нефти поднялась на фоне информации о возможном введении санкций США в отношении экспорта венесуэльских углеводородов.

Цена нефти марки Brent выросла до 61,64 доллара за баррель, по данным на 10:30 по московскому времени. Стоимость фьючерсов на нефть WTI держится на уровне 53,90 доллара, что на полтора процента больше, чем во время закрытия вчерашних торгов.

Агентство Reuters указывает, что США вполне могут пойти на любые ограничения в отношении нефтедобывающей промышленности Венесуэлы, так как рекордное производство в самой Америке покроет любые перебои с поставками из боливарианской республики.